Как выглядят и чем занимаются самые знаменитые телебабушки «Дома-2» Агибалова, Рапунцель и другие

Эти героини пришли на реалити-шоу, чтобы поддержать своих детей, но сами стали звездами, жизнь которых до сих пор интересна поклонникам.

На проекте «Дом-2» их ласково прозвали «телебабушками», поскольку практически все мамы приходили на телестройку не только для того, чтобы разобраться в конфликтах их детей со вторыми половинками. Чаще всего своих мам действующие участники реалити-шоу звали, чтобы те нянчились с маленькими внуками, пока чада отжигали под камерами. Однако все телебабушки оказались деятельными дамами, которым точно было не место в тени своих детей. А некоторые из них и по сей день очень интересны своим поклонникам. Как, например, Ирина Агибалова — первая мама, пришедшая на проект, на Instagram которой подписаны без малого миллион человек.

Teleprogramma.pro рассказывает, чем сегодня занимаются самые известные телебабушки «Дома-2».

Ирина Александровна Агибалова, мама Риты Марсо и Ольги Гажиенко

Когда пришла на проект: апрель 2010 года.

Ирина Агибалова пришла на проект, чтобы присматривать за своим маленьким внуком Митей – сыном ее дочери Риты и бывшего уже теперь зятя Евгения Кузина. Запомнилась Ирина Александровна постоянными скандалами с Кузиным, которого не хотела видеть рядом со своей дочкой. Честно говоря, Евгению и сейчас редкая мама девушки будет рада. Со второй женой Сашей Артемовой у Кузина отношения тоже не сложились. Но сейчас не об этом.

За время участия в проекте Ирина Александровна сумела заметно апгрейдить свою внешность, сделала пластику и похудела. Сейчас в свои почти 57 лет Ирина Агибалова – стройная дива, которая рядом с мужем Юрием выглядит, скорее, как его дочь, а не супруга.

Зарабатывает на безбедную жизнь Ирина Агибалова с помощью Instagram, на ее страничку подписано без малого миллион человек. Ирина Александровна активно ведет блог, показывая свой быт и делясь кулинарными рецептами и накопленным жизненным опытом. На днях стартует марафон стройности Ирины Агибаловой, участие в нем стоит порядка двух тысяч рублей.

Живет Ирина Агибалова вместе с мужем на Кипре. Недавно пара приобрела там роскошный особняк в ипотеку и сейчас занимается его обустройством. У Ирины Александровны есть еще квартира в Москве и на Кипре. Вторую она планирует продать, чтобы было легче расплачиваться за ипотеку.

Ольга Васильевна Гобозова, мама Саши Гобозова

Когда пришла на проект: июль 2013 года, затем июль 2021 года.

Ольга Васильевна Гобозова – самая старшая телебабушка «Дома-2» и имеющая к тому же самый большой опыт участия в телестройке. На «Поляне» Ольга Васильевна провела в общей сложности больше трех лет. Впервые она пришла на проект в 2013-м году, когда ее сын Саша Гобозов строил отношения с Алианой Устиненко.

Тогда Ольге Васильевне было 65 лет. Второй раз телебабушка зашла на проект в июле этого года. 73-летняя Ольга Васильевна хотела лично познакомиться с новой избранницей сына Марией Давидовой. Вскоре Саше Гобозову пришлось покинуть проект по результатам голосования участников, его девушка и Ольга Васильевна ушли за ним ровно через неделю.

Живет телебабушка в городе Лермонтово Ставропольского края вместе с мужем Робертом Михайловичем. У Ольги Васильевны есть страничка в Instagram, но она уже давно потеряла к ней интерес.

Татьяна Владимировна Африкантова, мама Марины Африкантовой

Когда пришла на проект: декабрь 2015 года.

Татьяна Африкантова пришла на «Дом-2», чтобы поддержать дочку Марину – одну из долгожительниц проекта, которая в тот момент строила отношения с Андреем Чуевым. Татьяна Владимировна всегда была домохозяйкой при состоятельном муже, воспитывала троих детей – помимо дочери Марины, у нее есть еще два сына. Но энергичная Татьяна Владимировна развила на проекте такую бурную деятельность, что сама стала звездой реалити-шоу.

Сейчас 56-летняя Татьяна Владимировна активно ведет свои соцсети, у нее есть даже собственный канал на youtube. Подписчики обожают следить за жизнью этой деятельной дамы. А Татьяна Владимировна пытается делать все, чтобы их не разочаровывать. Она много путешествует вместе с мужем, часто рассказывает поклонникам о том, что происходит в жизни дочери Марины Африкантовой и зятя Романа Капаклы после ухода из «Дома-2». А еще она периодически пытается втянуть в скандал другую популярную телебабушку, Ирину Агибалову, раскрывая тайные знания о ее жизни.

Не так давно Татьяна Африкантова вновь засветилась на экране. Как только на проект «Дом-2» пришла ее внучка Яна, Татьяна Владимировна пообещала «навести там шороха». И не так давно появилась на Лобном, чтобы поддержать внучку и помочь ей определиться с выбором кавалера.

Марина Тристановна Абрамсон, мама Таты Блюменкранц

Когда пришла на проект: ноябрь 2016 года.

Марина Тристановна появилась на «Доме-2», когда до рождения ее внучки Бубачки оставалось несколько месяцев. Но призванная помогать дочери Тате нянчить малышку, Марина Тристановна еще и успевала вносить смуту в и без того скандальную жизнь участников «Дома-2».

Она обожала влезать в разборки молодежи, ругаться на общей кухне, драться с зятем Валерием Блюменкранцем.

Несмотря на склочный характер, Марина Тристановна стала одной из тех редких телебабушек, ради которой на проект пришел мужчина.

Бизнесмен из Воронежа по имени Александр забрал Марину Тристановну с телестройки, обещал жениться, возил отдыхать в Таиланд. Но впоследствии оказался тираном, считавшим каждую копейку и попрекавшим избранницу за траты.

От него Марина Тристановна сбежала в Китай, где живет и работает по сей день. В соцсетях она довольно активна, часто выходит в прямые эфиры в Instagram и периодически 51-летняя Марина Тристановна выкладывает фото с рассказом о своей жизни, на которую зарабатывает, торгуя китайским ширпотребом.

Татьяна Владимировна Григорьевская, мама сестер Ольги и Алены Рапунцель

Когда пришла на проект: июль 2018 года.

Мама сестер Ольги и Алены Рапунцель Татьяна Григорьевская появилась на проекте «Дом-2», когда ее старшая дочка Оля только-только родила наследницу Василису, а младшая Алена ждала сына от Ильи Яббарова, готовясь стать мамой-одиночкой.

Татьяна Владимировна оставила в родном Владивостоке работу продавца, своих родителей и даже возлюбленного, чтобы помогать дочери Алене с маленьким сыном, но в итоге ей пришлось нянчить всех – и внуков, и дочерей, и их избранников.

Вместе с дочкой Аленой 51-летняя Татьяна Владимировна Григорьевская живет и по сей день. Ее задача – нянчить внука Богдана, пока Алена Рапунцель зарабатывает на комфортную жизнь в Москве и строит любовь. Судя по всему, скоро Татьяне Владимировне придется нянчить уже двоих внуков. Вряд ли Алена Рапунцель после рождения второго ребенка засядет дома и полностью посвятит себя детям.

Надо сказать, что Алена возмещает маме услуги няни бартером – она оплачивает косметологов Татьяны Владимировны и ее отдых. Хотя впрочем, во всех поездках мама Алены Рапунцель следует за дочкой тоже в качестве няни, ее задача – следить за внуком Богданом.

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