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Черные глаза и обесцвеченные волосы: как сейчас выглядит сын Алианы Устиненко из «Дома-2»

Экс-участница реалити-шоу Алиана Устиненко поделилась кадрами, которые сделала утром, в момент пробуждения Роберта.

Черные глаза и обесцвеченные волосы: как сейчас выглядит сын Алианы Устиненко из «Дома-2»
Алиана Устиненко с сыном Робертом. Фото: instagram.com/aliana1001/

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко несколько лет назад пообещала, что не будет раскрывать детали своей личной жизни. Но, похоже, она готова отказаться от своих слов.

В микроблоге она уже не раз давала понять, что не одинока. Алиана Устиненко делилась и делится в сторис видео, которыми сообщает поклонникам, что рядом с ней есть мужчина.

Причем отношения зашли довольно далеко. Алиана и ее новый избранник живут вместе. Молодой человек дружен с сыном Алианы Устиненко от Саши Гобозова.

Так, в сторис микроблога Алиана Устиненко показала, как ее избранник утром будит Роберта. Он трогает мальчика за нос и щечки, пытаясь его развеселить.

«Вставай, там сосиски, братан!» — мотивирует Роберта проснуться избранник Алианы.

В кадре только Роберт. Заметно, что он очень подрос. У него, как у взрослого, обесцвечен волос.

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