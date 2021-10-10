И это Сюмбюль? Ему бы султана Сулеймана играть! Как сейчас выглядит Селим Байрактар

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» отпустил длинную седую бороду и стал больше походить на падишаха.

Поклонники по всему миру скучают по любимым актерам из турецкого сериала «Великолепный век». С момента выхода последней серии на экран прошло уже много лет. Продюсеры выпустили уже следующий не менее популярный сериал «Великолепный век. Империя Кесем», который стал своего рода продолжением. Однако фанаты до сих пор преданно следят за тем, что происходит в жизни полюбившихся актеров, сыгравших в первой части. Так, Мерьем Узерли, Халит Эргенч, Нур Феттахоглу, Бурак Озчивит, Сельма Эргеч, Селен Озтюрк, Арас Булут Ийнемли, Толга Сарыташ, Энгин Озтюрк завоевали симпатии и любовь фанатов не только в Турции, но и России.

Сайт Teleprogramma.pro тоже в курсе всех новостей, касающихся жизни актеров из «Великолепного века». В нашем материале узнаем, как сейчас выглядит актер, сыгравший в сериале Сюмбюля агу.

больше по теме Почему потомки султана Сулеймана не называли своих дочерей именем Хюррем Эта султанша вошла в историю османской империи, как одна из самых влиятельных женщин.

На личной страничке в Instagram Селим Байрактар поделился редким свежим снимком с красавицей-актрисой Филиз Ахмет, которую многие поклонники помнят по турецкому сериалу «Великолепный век». Хотя она сыграла второстепенную роль, став одной из самых преданных служанок Хюррем султан, образ Нигяр калфы настолько понравился поклонникам, что те долго переживали, когда сценаристы вывели этот персонаж из сериала. По сценарию, она трагически погибла, став жертвой гаремных интриг и судьбоносных перипетий.

Вы только посмотрите! Как счастлива Филиз Ахмет снова увидеться с Селимом Байрактаром. Примечательно, что после роли Сюмбюля аги он полностью сменил имидж: отпустил длинную седую бороду, стал выглядеть куда брутальнее. Поклонники шутят, что Селим вполне мог бы сыграть в «Великолепном веке» и султана Сулеймана. Для этого у актера есть все данные: шикарная борода и харизма.

«И это наш Сюмбюль ага? Ему бы султана Сулеймана играть», «Любимый Сюмбюль ага и не менее любимая Нигяр калфа, как же приятно снова видеть их вместе», «Вот она султанская дружба, такие счастливые улыбки», «Оба верно служили Хюррем султан, но Сюмбюль оставался со своей госпожой до самого ее последнего вздоха», «Без Сюмбюля аги и Нигяр калфы сериал потерял бы свой колорит», «Как мы скучаем по вам! Любим и Сюмбюля агу и Нигяр калфу», «Вот бы снова увидеть их в продолжении сериала», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.