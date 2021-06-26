Смуглый и с седой бородой: как сейчас выглядит Селим Байрактар, сыгравший Сюмбюля-агу

Пелин Карахан делилась в микроблоге снимком с одним из самых любимых второстепенных персонажей из турецкого сериала «Великолепный век».

46-летний Селим Байрактар сыграл в турецком сериале «Великолепный век» пусть не главную, но одну из самых запоминающихся ролей. Он предстал в образе Сюмбюля-аги. Мужчина настолько правдоподобно вжился в образ, что многие поклонники до сих пор воспринимают его, как самого преданного слугу Хюррем султан.

По сценарию, Сюмбюль сначала верой и правдой служил Валиде султан — матери султана Сулеймана. Однако после того, как Хюррем стала обладательницей титула хасеки, сыграв свадьбу с падишахом, она переманила агу на свою сторону. Но поклонникам Сюмбюль запомнился не только по этому. Так, его мимика, живые шутки, голос, движения и пластика — все приводило фанатов в восторг.

В своем микроблоге Селим Байрактар время от времени делится свежими снимками. Совместное фото с актером есть и у Пелин Карахан, она сыграла дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан. В обычной жизни экранный Сюмбюль-ага отпустил седую бороду, у него появились новые морщинки вокруг глаз — так называемая «гусиная лапка», но это актера совсем не портит, и даже наоборот, добавляет шарма. Еще одна изюминка звезды — бронзовый загар.

«Ко мне на программу заглядывал мой дорогой друг Селим Байрактар! Мы вместе готовили и без умолку болтали обо всем. Это один из самых лучших выпусков!» — говорила Пелин. «Аи! Это же наш любимый Сюмбюль-ага!», «Селим стал украшением проекта, его мимика, пластика — все на высоте», «Такого Сюмбюля еще поискать! Продюсеры попали в самую точку», «Как он хорошо сыграл самого преданного слугу Хюррем султан!», «Любим Сюмбюля», «С такой бородой прямо-таки мачо! Даже не узнать», — пишут фолловеры.

Сейчас актер успешно снимается и в других исторических проектах. Но популярность в России и других странах мира ему принесла именно роль Сюмбюля-аги в турецком сериале «Великолепный век».

А у вас есть свой любимый персонаж в «Великолепном веке»?

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