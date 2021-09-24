«Стала рыженькой как Хюррем»: Нур Феттахоглу после роли Махидевран сменила имидж и развелась с мужем-бизнесменом

Нур Феттахоглу проснулась знаменитой после роли Махидевран султан. Актриса сыграла в турецком сериале «Великолепный век» фаворитку султана Сулеймана. Позже в интервью Нур призналась, что читая сценарий, она про себя даже «критиковала свою героиню», так как действия Махидевран были лишены всякой логики. Лишившись любви падишаха, хасеки все равно пыталась вернуть себе расположение султана.

И для этого была готова идти на любые интриги. Правда, фаворитке султана Сулеймана не хватало рассудительности. Во всех баталиях и гаремных склоках с новой возлюбленной падишаха Хюррем султан девушка неизменно проигрывала. А по истории Махидевран также осталась и без сына. Шехзаде Мустафу казнили по приказу султану Сулеймана.

Сайт Teleprogramma.pro узнал, как сейчас живет красавица-турчанка, сыгравшая Махидевран султан. 12 ноября Нур Феттахоглу исполнится 41 год. После съемок в исторической ленте актриса поспешила сменить имидж. Она стала рыженькой. Теперь Нур больше напоминает поклонникам свою экранную соперницу Хюррем султан. А вот Мерьем Узерли наоборот, покинув сериал тут же перекрасилась в блонд, а потом в более темный шоколадный оттенок. Партнерша Халита Эргенча уверяла, что в роли Хюррем султан она мечтала лишь об одном — перекраситься в любой цвет, но только не в рыжий.

«Стала рыженькой как Хюррем», «От прежней Махидевран султан не осталось и следа», «Учитывая, что Сулейман любит свою рыжеволосую Хюррем от такой Махидевран он бы тоже не отказался», «Всем султаншам султанша», «Ну какая же она красавица», «Все такая же стройная и очаровательная», «Есть в ней природная грация и королевская стать», «Чудесная султанша», — пишут фолловеры.

Нур Феттахоглу уже дважды была замужем. Первый брак актрисы распался в 2011 году. Спустя два года, она снова вышла замуж за бизнесмена Левента Везироглу. А в 2015-м в прессе писали, что Нур живет отдельно от мужа. Правда, уже через полгода Феттахоглу вернулась к возлюбленному и вскоре стало известно, что она ждет первенца. У пары родилась дочка Элиса Гюзин, в феврале малышке исполнится шесть лет. Правда появление ребенка брак актрисы не спасло. В 2021 году Феттахоглу развелась с Левентом. Вместе они были восемь лет. И этот разлад в их семье стал вторым. Опека над дочерью Элисой Гюзин осталась за матерью.

Правда, каникулы и отпуск Нур проводит с мужем ради их общей дочери. Этим летом вся семья отдыхала на яхте. Актриса делает все для того, чтобы у ее ребенка было нормальное детство, и рядом с ней были и мама, и отец.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.