Поцелуй от султана Сулеймана: беременная Бергюзар Корель предстала в объятиях Халита Эргенча

Халит Эргенч и Бергюзар Корель в самое ближайшее время в третий раз станут родителями. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» готовится подарит мужу долгожданную дочку. Поговаривают, что малышку пара назовет Лейлой. У супругов есть старшие дети — одиннадцатилетний Али и полуторагодовалый Хан. Наследников от своего султана Сулеймана актриса поклонникам не показывает. Правда, недавно Бергюзар сделала исключение, «подловив» как их младший сынишка играет с машинкой.

На свежем фото с мужем Бергюзар Корель предстала в объятиях Халита Эргенча. Актер нежно поцеловал возлюбленную в щечку. Сама Бергюзар прямо-таки светилась от счастья. Поклонники обратили внимание на то, что от былого султана Сулеймана не осталось и следа. Актер почти полностью поседел. Теперь у него подстриженная борода. А посеребренные волосы Халит не тонирует.

«Поцелуй от султана Сулеймана», «Чтоб Хюррем не достался», «А что с Халитом? Как-то резко сдал и постарел», «Возраст берет свое! Даже султаны стареют», «Зато уже третьего рожают! Время зря не теряют», «Они все еще влюблены?», «Идеальная пара», — написали фолловеры.

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