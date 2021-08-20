«Совсем не Хюррем султан»: беременную Мерьем Узерли в растянутой майке подловили за поеданием мандаринов

Судя по всему, это домашнее фото было сделано во время второй беременности актрисы из турецкого сериала «Великолепный век».

В Storeis микроблога Мерьем Узерли поделилась с поклонниками трогательным домашним фото, которое было сделано еще во время ее второй беременности. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» удобно расположилась в мягком кресле у телевизора за просмотром вечерних программ. На голове у партнерши Халита Эргенча красовался небрежный пучок с растрепанными локонами. Сама Мерьем позировала без макияжа и в растянутой футболке. При этом звезда «Великолепного века» с аппетитом поедала мандарины. Видимо, беременная Узерли «подсела» на цитрусовые.

У актрисы есть страшая семилетняя дочка Лара и младшая — семимесячная Лили. Засиживаться в декретном отпуске Мерьем не стала, она активно путешествует и посещает различные кинофестивали.

«Совсем не Хюррем султан!», «Сулейману бы стало плохо!», «Ого! Сколько же мандаринов она умяла за вечер?», «От Хюррем султан не осталось и следа», «Кто это? В растянутой футболке и с огромным животиком», «Там что подушка?», «Даже Сулейман бы не узнал», «Похоже мандарины отлично зашли будущей мамочке», «Какой завидный аппетит», «Уплетает за обе щеки», «Любимая султанша в ожидании малыша», — пишут фолловеры.

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