Улыбку дарящая, Весенняя роза и Вольная вселенная: что обозначают имена султанш из «Великолепного века»

В гареме каждая девушка получала новое имя, которое описывало ее характер или внешность. Так, Хюррем, Махидевран, Нурбану, Хуриджихан, Михримах получили свои имена не случайно. Здесь кроется сакральный смысл.

«Как корабль назовешь, так он и поплывет», — утверждают мудрецы. Видимо, обитатели султанских гаремов считали также. Каждая девушка, которой посчастливилось попасть во дворец султана Сулеймана в итоге получала новое имя, которое имело сакральный смыл — описывало ее характер или же внешность. Сайт Teleprogramma.pro узнал, что кроется под именами всемилюбимых султанш из турецкого сериала «Великолепный век».

Хюррем султан

Русская наложница Александра или Роксолана получила свое имя отнюдь не случайно. Так, ее назвал сам султан Сулейман. Восхищаясь красотой и жизнерадостностью девушки, падишах заявил: «Веселье и радость приносящая». С тех пор славянскую девушку в гареме стали звать Хюррем.

Махидевран султан

Поклонники сериала хорошо помнят монолог первой хасеки падишаха: «Я — Махидевран, Весенняя роза, возлюбленная Сулеймана». Но, надо признать, и у этого цветочка были свои шипы. Будучи долгое время единственной женщиной в сердце султана, она не желала делить его любовь с Хюррем. Однако чувства Сулеймана к красавице-черкешенке быстро остыли, даже несмотря на то, что у них родился шехзаде Мустафа.

Хатидже султан

Имя младшей красавицы-сестры султана Сулеймана переводилось как «Недоношенный ребенок». Оно весьма почиталось в Турции еще в 16 веке. Поэтому неудивительно, что Валиде султан дала своей дочери именно это имя. Есть в нем нечто невинное, чистое и светлое.

Михримах султан

По легенде имя для новорожденной внучки выбрала Айше Хавса султан — ее бабушка, Валиде султана Сулеймана. Оно обозначает встречу солнца и луны. Поэтому так часто падишах называл свою красавицу-дочку: «Моя Луноликая госпожа».

Фирузе хатун

Эта наложница прибыла в Стамбул из Персии. И имя свое менять в гареме не стала. Оно обозначало «Счастливая и превосходящая других». Что ж, такое имя идеально подходило для красавицы-наложницы султана Сулеймана, ставшей его фавориткой.

Хуриджихан султан

Дочь Хатидже султан и Ибрагима паши получила необычно имя. Оно обозначало «Вольная вселенная или мир свободы». По сюжету, девушка влюбляется в шехзаде Баязида. А позже они даже проводят обряд никаха. В действительно, это было маловероятным. Все-таки сын Хюррем султан менял один санджак за другим и тут уже было не до амуров с кузинами.

Нурбану султан

Имя для будущей наложницы шехзаде Селима выбрала сама Хюррем султан. Именно она послала венецианскую девушку в Манису во дворец к своему сыну. Хасеки Хюррем султан разглядела в красавице и харизму, и властолюбие. Однако имя дала ей невинное и чувственно, оно обозначало «Лучезарная, светящаяся, дарящая свет королева».

Михриниса султан

Наложница шехзаде Мустафы получила свое красивое имя при рождении. Оно обозначало «Солнечная госпожа или госпожа Солнца». Звучит очень красиво. Однако по сериалу, этой девушке подошло бы что-то более сильное, звучное. Ведь она прекрасно владела мечом и саблей. К тому же, Михриниса султан могла вступить в поединок с сами шехзаде Мустафой.

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