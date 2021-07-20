Седая борода, все лицо в глубоких морщинах: как бы выглядел Малкочоглу Бурак Озчивит в старости

Гримеры турецкого сериала «Великолепный век» в последних сезонах трудились над главными персонажами, стараясь прибавить им эдак по 20, а то и 30 лет. А если бы их состарил не грим, а время?

Сайт Teleprogramma.pro с помощью специального мобильного приложения решил узнать, как бы выглядел один из самых ярких персонажей турецкого сериала «Великолепный век» Малкочоглу Бали-бей в старости. Дело в том, что сценаристы исторической ленты «пожалели» этого актера, не став превращаться его в старика.

Если Халит Эргенч, Нут Феттахоглу, Пелин Карахан и многие другие часами проводили время в кресле гримера, то Бурака Озчивита поклонники сериала древним старцем так и не увидели. По сценарию в последних сезонах проекта актеры предстают уже возрастными. Состарились даже дети султана Сулеймана — Михримах султан, шехзаде Селим. Халит Эргенч и вовсе отпустил роскошную седую бороду, стал казаться грузным и отяжелевшим, словно ему действительно очень много лет.

А вот Малкочоглу так и запомнился поклонникам моложавым красавцем, гордо восседающем на коне. Однако наш портал провел свой мини-эксперимент. И теперь мы можем представить, как бы выглядел Бали-бей, если бы его состарили не гримеры, а, к примеру, время.

В сериале красавец Бурак Озчивит влюблял в себя девушек. По сценарию перед обаянием Малкочоглу не устояла и дочь падишаха Михримах султан.

В более зрелом возрасте Малкочоглу не был бы столь привлекательным: глубокие морщины изрезали все лицо, появилась седая борода, мешки и отеки под глазами. Узнать в нем былого Бали-бея очень трудно.

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