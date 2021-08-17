Как изменились доходы звезд: Лоза обеднел, а Григорьев-Апполонов предпочел не говорить о деньгах

Teleprogramma.pro узнала у знаменитостей, как пандемия сказалась на их доходах.

Пока одни россияне еле сводят концы с концами из-за пандемии, другие подсчитывают сверхдохды. По итогам 2020 года состояние 24 богатейших россиян страны превысило рублевые сбережения всего населения.

Teleprogramma.pro узнала, как изменились доходы за время пандемии у Виталины Цымбалюк-Романовской, Юрия Лозы, Андрея Григорьева- Апполонова и других знаменитостей.

Экс-супруга Армена Джигарханяна о деньгах говорит неохотно, так как тема щекотливая. В прошлом году, когда в стране ввели локдаун, многие звезды жаловались на падение доходов и отсутствие помощи от государства, за что получили тонны негатива в свой адрес. Теперь знаменитости боятся финансовой темы как огня.

«В этом году по мне сложно судить о доходах. Я только что закончила сниматься в шоу и занялась творческой деятельностью. К тому же, у меня преподавательство. Переломный момент. Наконец-то все хорошо», — делится Виталина Цымбалюк-Романовская.

Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушки International» тоже уклончиво ответил на тему финансов.

«Давайте скажем, что не изменилось. Я думаю, не нужно затрагивать эту тему», — говорит артист.

Только Юрий Лоза нашел в себе смелость рассказать, как реально обстоят дела. По сравнению с 2019 годом доходы музыканта упали в два раза.

«Минимум в два, а может даже в три раза стал беднее. Хотел сделать оградку – цены выросли на металл в два раза. Не сделал. Концертов нет, ничего нет. Кому-то разрешают их проводить, кому-то нет. Я недавно подавал заявку на проведение фестиваля – отказали… », — поделился нерадостными новостями музыкант.

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