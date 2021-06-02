«Напоить ее нужно было сильнее»: Григорьев-Апполонов рассказал, как мог покорить сердце Смеховой

Музыкант много лет назад оказывал знаки внимания актрисе.

Певец и лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыл секрет, как много лет назад он мог покорить сердце актрисы Алики Смеховой, дочери легендарного Атоса из «Трех мушкетеров» Вениамина Смехова.

«Напоить ее нужно было сильнее. Все. Целую». Андрей Григорьев-Апполонов

Ранее в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ Андрей Григорьев Апполонов признался, что они вполне могли быть с Аликой Смеховой влюбленной парой.

«Я в Алику влюбился, когда мне было 20 или даже 19 лет. И она тогда меня слила. Я помню. Отказала мне в любви, вообще», — говорил, в частности, он.

Сама Алика Смехова отрицать тот случай, произошедший много лет назад, не стала, но заметила, что Рыжий из «Иванушек» еще был очень молодым, поэтому она и не стала крутить с ним роман. Заметим, что Алика Смехова на три года старше Андрея Григорьева-Апполонова.

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