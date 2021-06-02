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«Напоить ее нужно было сильнее»: Григорьев-Апполонов рассказал, как мог покорить сердце Смеховой

Музыкант много лет назад оказывал знаки внимания актрисе.

«Напоить ее нужно было сильнее»: Григорьев-Апполонов рассказал, как мог покорить сердце Смеховой
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Globallookpress.com

Певец и лидер группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro раскрыл секрет, как много лет назад он мог покорить сердце актрисы Алики Смеховой, дочери легендарного Атоса из «Трех мушкетеров» Вениамина Смехова.

Алика Смехова
Алика Смехова. Фото: Globallookpress.com

«Напоить ее нужно было сильнее. Все. Целую».

Андрей Григорьев-Апполонов

Ранее в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ Андрей Григорьев Апполонов признался, что они вполне могли быть с Аликой Смеховой влюбленной парой.

«Я в Алику влюбился, когда мне было 20 или даже 19 лет. И она тогда меня слила. Я помню. Отказала мне в любви, вообще», — говорил, в частности, он.

Сама Алика Смехова отрицать тот случай, произошедший много лет назад, не стала, но заметила, что Рыжий из «Иванушек» еще был очень молодым, поэтому она и не стала крутить с ним роман. Заметим, что Алика Смехова на три года старше Андрея Григорьева-Апполонова.

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