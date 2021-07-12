Лоза назвал «генератором случайных слов» новый клип группы «Аквариум» «Масала Доса»

Музыкант Юрий Лоза высмеял новый клип группы «Аквариум» на песню «Масала Доса». В Фейсбук медиаменеджер Михаил Козырев не так давно разместил композицию популярного рок-коллектива.
«А где можно купить такой же генератор случайных слов?»
Интересно, что через какое-то время Михаил Козырев ответил Лозе. «Вам — везде!» — написал он.
Другие подписчики также стали подшучивать над Юрием Лозой. «На маленьком плоту», «Там же, где и карту плоской Земли», «Думаю, что вам надо было у Летова учиться в свое время», «Я вам завтра вышлю посылкой из Америки», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что клип группы «Аквариум» «Масала Доса» выпущен кинокомпанией «Два капитана». Режиссером композиции является Сергей Дебижев. Оператором – Максим Дроздов. Впервые экранизированная песня была опубликована в альбоме Бориса Гребенщикова «Знак огня». Релиз пластинки состоялся летом 2020 года.