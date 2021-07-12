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Лоза назвал «генератором случайных слов» новый клип группы «Аквариум» «Масала Доса»

Известный певец посмеялся над своими коллегами.

Лоза назвал «генератором случайных слов» новый клип группы «Аквариум» «Масала Доса»
Юрий Лоза. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Юрий Лоза высмеял новый клип группы «Аквариум» на песню «Масала Доса». В Фейсбук медиаменеджер Михаил Козырев не так давно разместил композицию популярного рок-коллектива.

Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков. Фото: facebook.com/misha.kozyrev

«А где можно купить такой же генератор случайных слов?»

Юрий Лоза

Интересно, что через какое-то время Михаил Козырев ответил Лозе. «Вам — везде!» — написал он.

Другие подписчики также стали подшучивать над Юрием Лозой. «На маленьком плоту», «Там же, где и карту плоской Земли», «Думаю, что вам надо было у Летова учиться в свое время», «Я вам завтра вышлю посылкой из Америки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что клип группы «Аквариум» «Масала Доса» выпущен кинокомпанией «Два капитана». Режиссером композиции является Сергей Дебижев. Оператором – Максим Дроздов. Впервые экранизированная песня была опубликована в альбоме Бориса Гребенщикова «Знак огня». Релиз пластинки состоялся летом 2020 года.

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