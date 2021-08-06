«Это не те деньги, о которых все говорят»: солист «Иванушек» Туриченко – о своих доходах после триумфа на «Маске»

Шоу «Маска» на телеканале НТВ побило все телерейтинги сезона в этом году. Полюбившийся телезрителям проект увлек как обывателей, так звезд. Многие участники второй «Маски» приглашались еще на первый, премьерный сезон. Среди них — солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко.

Долгое время ни жюри, ни телезрители не могли разгадать, кому принадлежит чудесный голос, раздающийся из костюма Носорога. Миру во всей красоте открылся многогранный вокальный талант Кирилла Туриченко. Артист смог дойти до полуфинала. Члены жюри пророчили ему приход грандиозной славы и большое будущее. Однако сейчас артист не стал зарабатывать больше.

«Пока же я ничего не заработал. Но надеюсь, что будет получше, чем сейчас. Когда ты поешь один или втроем — это не те деньги, о которых все говорят или думают», — высказался артист в интервью на «Загугли звезду».

Туриченко выступал на «Маске» параллельно с концертами в группе, было тяжело совмещать. Но благодаря музыкальному проекту НТВ он смог поверить в себя, найти свою нишу и развивается в направлении сольной карьеры.

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