«Сочи нужно разгрузить»: Рубцова и Лоза обрадовались открытию Турции

Знаменитости поделились, готовы ли они в ближайшее время отправиться в отпуск за границу.

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. А это значит, что российские туристы получат возможность снова отправиться на свои любимые курорты.

При этом вот уже несколько недель в стране стремительно растет уровень заболеваемости коронавирусом. Столичные врачи даже признали, что распространяется новый штамм, который быстрее передается от человека к человеку и активнее проявляется.

Турция станет не единственной страной, куда россияне смогут отправиться в отпуск. С 28 июня самолеты из России будут принимать в США, Болгарии, Италии, на Кипре, в Иордании и Ирландии.

Teleprogramma.pro спросила у знаменитостей, как они относятся к этой новости.

Телеведущая Анфиса Чехова позитивно восприняла новости о снятии запрета. Она не стала дожидаться, когда в туристические страны устремятся чартеры и сама добралась до Египта. Кстати, туризм с этой страной у нас заморожен с 2015 года, как над Синайским полуостровом взорвался самолет, следовавший в Санкт-Петербург.

«Я в Египте, на яхте, мне неудобно говорить», — сказала телеведущая Teleprogramma.pro.

В целом новость об открытии границ воспринимают позитивно. Актриса Валентина Рубцова как жительница Сочи особенно рада, что теперь туристический поток устремится в другом направлении.

«Сочи нужно разгрузить, здесь очень много людей. Многие любят Турцию, и конечно здорово, что снова открыты границы. Теперь важно, чтобы все соблюдали меры предосторожности. Людям нужно обязательно сделать прививки перед поездкой, иначе все ерунда и только усугубит ситуацию с заболеваемостью. Каждый должен понимать, что в ответе за свое здоровье и здоровье своих близких», — рассуждает актриса.

Она искренне возмущена безответственным поведением людей, на улицах сегодня человек в маске — это скорее редкость, чем правило.

«В Сочи абсолютно не соблюдаются меры безопасности. Я вчера зашла в огромный ТЦ, и, кроме меня, в масках было еще несколько человек. И половина из них носит их на подбородке, чисто символически. Я в шоке от катастрофического людского непонимания ситуации, от безалаберности, от безответственности. Можно сто раз пенять на власти, но нужно начать с себя!» — призвала Рубцова.

Она сделала прививку от коронавируса еще в феврале. А вот Юрий Лоза пока не планирует вакцинироваться, он уверен, что с заболеванием может справиться иммунитет человека.

«Заболел — уединись, ляг и лежи, пей чай с лимоном. Что касается открытия стран, то их не надо было закрывать. Я тоже хочу поехать в отпуск, но сначала надо понять, на каких условиях нас будут пускать. Скорее всего, объявят целый ряд требований, так просто приехать не получится. Думал полететь в Болгарию, но там такой список ограничений, что мне их не пройти. Дождусь, когда точно будет понятно, где и какие требования для въезда, и тогда куплю билет», — делится Юрий Лоза.

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