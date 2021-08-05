Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась рецептом яичницы с помидорами по-армянски

Как отметила бывшая жена Армена Джигарханяна, это один из любимейших ее завтраков.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram показала, как надо правильно готовить яичницу с помидорами по-армянски. По ее словам, все получится быстро и будет безумно вкусно.

«Два крупных сочных помидора без кожицы нарезать, добавить соль плюс перец и тушить на сковородке с оливковым маслом, накрыв крышкой. Затем добавить 4-5 яиц, соль плюс перец и постоянно помешивать, до выкипания жидкости. Блюдо должно получиться «рассыпчатым». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как подчеркнула Цымбалюк-Романовская, любые дополнения к данному завтраку, безусловно, приветствуются. Однако подавать их надо уже отдельно. По ее словам, к данному блюду очень хорошо подойдут овощи и зелень. Они неотъемлемая часть любого здорового питания.

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна. Их развод несколько лет назад сопровождался скандалами, отголоски которых слышны до сих пор.

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