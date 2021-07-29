«Выходил на сцену в костюме капитана»: Григорьев-Апполонов вспомнил, как покорял «Кинотавр»

По словам музыканта, уже в 18 лет он познакомился со многими звездами.

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro вспомнил, как в восемнадцатилетнем возрасте покорил «Кинотавр».

«Я открывал «Кинотавр». Это была моя работа. Трудился артистом-демонстратором. Я первым выходил на сцену в костюме капитана. У меня был китель, все дела. Делал танцевальные па. Потом выходил президент фестиваля Марк Рубинштейн. Я снимал с себя фуражку и передавал ему. В этот момент говорили, что «Кинотавр» объявляется открытым». Андрей Григорьев-Апполонов

Как отметил музыкант, тогда в Сочи он подружился со многими звездами.

«Там были ежедневные вечера. Модели выносили цветы. Со Смеховой, с Ярмольником завел знакомства. Даже с Эрнстом познакомился. Он был в те годы ведущим «Матадора». Я был обычный сочинский танцор брейка, и в 18 лет у меня появились друзья-звезды. Абдулов, Янковский. Я был крутым. А потом уже шоу-бизнес пришел в мою жизнь и «Иванушки». Сначала я стал звездой «Кинотавра», — пошутил певец.

Напомним, ранее актриса Лариса Гузеева в соцсетях разместила уникальный кадр. На снимке она на «Кинотавре» как раз в обществе Григорьева-Апполонова и подруг-актрис Алики Смеховой и Ларисы Удовиченко.

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