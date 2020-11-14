От Харламова до Тимати: завидные холостяки, заработавшие миллионы

Новый сезон Comedy Club отметился пародией на шоу «Холостяк» с Гариком Харламовым. Мы решили пойти дальше и составили список самых классных потенциальных женихов телеканала ТНТ. Бери на заметку и не благодари!

Гарик Харламов

Новичок (хотя не уверены, что это слово можно употреблять) нашего рейтинга. В июне 2020 года объявил о разводе с Кристиной Асмус, и теперь каждый день в сети всплывают какие-то факты про его новых избранниц. Впрочем, Гарик все их опровергает и предпочитает сосредоточиться на работе: съемках Comedy Club, который после карантинного эксперимента с видеосвязью вновь вернулся в «Барвиху Luxury Village», озвучке мультфильмов и других проектах.

Тимур Батрутдинов

Бессменный «Б» из дуэта «ХБ», в отличие от своего друга, уже давно свободен. Тимур даже участвовал в одном из сезонов «Холостяка» и реалити «План Б» с Бузовой, но безуспешно. Впрочем, в 2017 году ему приписывали роман с Ольгой (которая сейчас счастлива с Давой), с тех пор информация про его личную жизнь не становилась поводом для обсуждений. Единственное, чему верен Батрутдинов уже столько лет, – это Comedy Club.

Женя Синяков

Еще один резидент Comedy Club, который (ты сейчас увидишься) изначально мог связать свою жизнь с РЖД. К счастью, Женя решил рискнуть, и все закрутилось – выступления в питерском филиале Comedy Club, «Не спать!», «Comedy Баттл» и, наконец, та самая красная сцена. У него нет критериев идеальной девушки, а одним из самых главных в отношениях он считает взаимопонимание.

Сергей Матвиенко

Актер шоу «Импровизация», за плечами которого – сотни концертов и выступлений (в том числе в Croсus City Hall). Был участником проектов «Смех без правил», «Убойная лига» и «Убойный вечер». Вместе с Юлей Топольницкой решил повторить эксперимент канадского парня Кайла Макдоналда и обменять канцелярскую скрепку на квартиру (ребята, кстати, уже строят собственный дом!). Любит смеяться над фейлами, а девушку ищет такую, чтобы и повеселиться можно было, и поговорить о серьезном, и помолчать вместе, если очень хочется.

Руслан Белый

Основатель и комик Stand Up на ТНТ, наставник «Открытого микрофона». В 2017 году вместе с Юлей Ахмедовой и Тимуром Каргиновым открыл StandUp Store на Петровке. Весной 2020 запустил на YouTube проект «Чужие письма», где в компании психоаналитика Ольги Кузнецовой обсуждает личные истории зрителей, а осенью продолжил говорить на жизненные темы в шоу Talk на ТНТ. В одном из интервью признавался, что не боится брать на себя ответственность и готов к семье, если встретит подходящего человека.

Тимати

Герой нового сезона шоу «Холостяк» (кастинг которого уже успел побить все возможные рекорды), основатель Black Star, музыкант, продюсер, бизнесмен, 6-е место в рейтинге самых успешных российских звезд до 40 по версии Forbes, а после расставания с Анастасией Решетовой летом 2020 еще и один из самых желанных мужчин. Если Тимур не найдет свою любовь на реалити (на участие в котором, впрочем, еще можно успеть подать заявку), есть все шансы покорить его не под прицелом камер.

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