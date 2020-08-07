«Пусть эти чувства будут бесконечными»: Бузова призналась в любви Манукяну, назвав его своим медвежонком

34-летняя Ольга Бузова опровергла слухи о своем расставании с шоуменом и блогером Давидом Манукяном. Поющая телеведущая опубликовала в Instagram свежий пост, посвятив строки избраннику. Знаменитость подметила, что 7 августа они с возлюбленным отмечают важную для них дату — годовщину знакомства. При этом экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова дала понять, что впервые увидела Давида на съемках клипа на песню «Лайкер». Тогда по сценарию, молодые люди сыграли влюбленных. Примечательно, что на съемочной площадке Манукян с легкостью нашел общий язык с теледивой. Между ними не возникло никаких трений и недомолвок. Познакомившись на съемках, Давид и Ольга продолжили тесное общение уже в обычной жизни. Вскоре их экранный роман в рамках одного клипа привел к обоюдной симпатии, дружбе и более глубокому чувству.

Бузова публично призналась своей второй половинке в любви, назвав Манукяна своим медвежонком. По словам певицы, она искренне надеется на то, что их чувства будут бесконечными. Кстати, близкий друг знаменитости резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов уверял журналистов в том, что поп-дива еще долго будет сравнивать всех претендентов на ее руку и сердце с предыдущим мужем.