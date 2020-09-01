«Что там за испанец рядом с Кравец?»: в Сети обсуждают новый имидж Батрутдинова

Однако не всем поклонникам метаморфозы с внешностью звезды комедийного шоу пришлись по душе.

Юморист и шоумен Павел Воля в своем аккаунте в Instagram анонсировал фанатам и телезрителям новый сезон Comedy Club.

«Полетели!» — написал артист и разместил фотографию, на которой запечатлелся в окружении звезд комедийного шоу Марины Кравец, Тимура Батрутдинова, Гарика Харламова и других.

Подписчики порадовались долгожданным пятничным премьерам любимого проекта, а заодно оценили, как за время летних каникул преобразились их кумиры.

Так, Тимура Батрутдинова многие подписчики и вовсе не узнали. Резидент Comedy серьезно поработал над своей внешностью: сменил прическу и отрастил усы.

«Что там за испанец рядом с Кравец?», «Уберите у Тимура усы», «Дон Карлеоне», «Вы серьезно? У Батрухи усы?», «Усики! Нет, только не усики!», «Батр с усами», — поразились фанаты.

Стоит отметить, что сам Батрутдинов на слова поклонников пока никак не отреагировал. Судя по всему, шоумен вполне доволен новым имиджем.

Кстати, ранее мы писали о смене образа Ольги Бузовой. Поющая телеведущая к новому сезону серьезно изменилась и предстала перед фанатами с новой стрижкой.