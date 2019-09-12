Белый объяснил, почему расстался с последней возлюбленной

По признанию комика, он до сих пор тяжело переживает разрыв.

Руслан Белый стал гостем последнего выпуска шоу Ирины Шихман «А поговорить?». Беседу они начали с непростой темы – личной жизни юмориста. По словам Руслана Белого, он состоял в романтических отношениях всего два-три раза. Последний роман, который был самым ярким и длился три года, закончился недавно. Комик сказал, что до сих пор переживает по этому поводу.

Имя таинственной избранницы артист называть на стал, но пояснил, что к мысли о расставании они пришли вместе. В их жизни появилось несколько проблем, которые паре не удалось преодолеть.

В частности, экс-возлюбленная Руслана Белого не могла забыть некоторые его не совсем правильные поступки. Нет, речь идет не об изменах. Комик вел переписку с другими женщинами.

«Зачем? Не знаю, просто хотелось. Животный инстинкт, просто хотелось», — высказался Руслан.

Юморист также отметил, что в его избраннице были вещи, с которыми было невозможно мириться. В частности, ему не нравилось, что его возлюбленная не работала и просила деньги на свои нужды. В какой-то момент девушка пыталась все же трудоустроиться, но из этого ничего не вышло.

Говоря о личной жизни, Белый добавил, что все же мечтает найти по-настоящему своего человека, перед которым не нужно притворяться. Свой не совсем удачный опыт он отчасти связывает с привычкой жить одному. Белому «сложно с кем-то ужиться».

«В этом плане я – жертва своего одиночного мира, который мне очень нравится», — обратил внимание артист.