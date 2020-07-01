Развод Харламова и Асмус: Гарик мечтал о втором ребенке, а Кристина не хотела жертвовать карьерой

Итак, адвокат Кристины подготовил заявление о ее разводе с Гариком для подачи в суд. Пока еще супруги Асмус и Харламов почти договорились о разделе имущества и расставании без публичных скандалов.

«Телепрограмма» узнала, почему распадается этот звездный брак.

«Решение принято год назад»

Летом 2013-го в Юрмале на фестивале Comedy Club Гарик Харламов впервые официально представил друзьям и публике свою невесту, звезду «Интернов» Кристину Асмус.

Пикантность ситуации добавляло то, что Асмус была на четвертом месяце беременности, а Харламов еще не развелся с первой женой.

Мы были на том самом фестивале и видели, как Гарик пылинки сдувал с беременной Асмус, смотрел на нее влюбленными глазами и рассказывал коллегам:

«Кристина — это единственная женщина, с которой я хочу быть». Ради нее он прошел через скандальный развод, раздел имущества с бывшей женой, после чего зажил размеренной жизнью счастливого семьянина со своей обожаемой супругой и дочкой Настей. Казалось, что у Гарика и Кристины гармоничные отношения и крепкий брак. Но…

На прошлой неделе супруги заявили о разводе. Оповестили общественность, согласно моде, в социальных сетях.

Харламов уместил в пару предложений все, что хотел сказать на эту тему: «Да, мы разводимся, но мы, безусловно, остаемся любящими родителями… Это были прекрасные восемь лет.

Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни, — за нашу дочку.

Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает.

Но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг к другу».

Асмус вторит мужу: «Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад».

Супруги за минувшую после сообщения о разводе неделю раз пять опровергли информацию о том, что причиной развода стал скандал вокруг постельной сцены Кристины Асмус в «Тексте», фильме режиссера Клима Шипенко.

Напомним, в прошлом году Асмус затравили в соцсетях из-за этой весьма откровенной сцены, где партнером актрисы был Иван Янковский. Гарику тоже досталось: мол, жена, которая решилась на такой разврат на экране, и рога наставить может.

Так как оба супруга — артисты, то никаких недомолвок по поводу этой работы Кристины между ними не возникло. Кстати, из фильма сделали пятисерийный проект — с 3 июля его можно посмотреть на видеосервисе Start.

Режиссер подчеркнул, что линия Асмус и Янковского будет расширена. Крутить любовь Кристина на телеэкране продолжит пока еще в статусе замужней дамы.

А тем временем адвокат Асмус сообщил, что документы почти готовы для передачи в суд. Процесс их подготовки начался весной, а задержка с их подачей была вызвана самоизоляцией.

В июле заявление о разводе от истицы Асмус будет в суде. Так что уже в августе Кристину и Гарика можно будет называть экс-супругами. Дележки имущества и сражения за алименты в суде не ожидается — все финансовые вопросы обговорены заранее и решены мирно.

Клуб бывших жен

А вот первая жена Гарика Юлия во время развода воевала — хотела отсудить у звезды побольше денег, так как была очень обижена. Их отношения длились семь лет. Юлия Лещенко трудилась управляющей в ночном клубе, где тогда еще 24-летний Харламов выступал в числе других резидентов Comedy Club.

Там и познакомились, вспыхнул роман, который быстро перетек в семейную фазу. Юлия не работала — якобы это было желание мужа.

Разбежались супруги в 2012 году по инициативе Гарика. Он говорил, что любовь прошла, она утверждала, что мужа из семьи увела Асмус.

Лещенко подала заявление на раздел совместно нажитого имущества: планировала с помощью адвокатов отвоевать 2/3 состояния Гарика (почти 20 миллионов рублей на тот момент). Но суд обязал Харламова выплатить экс-супруге около 5 миллионов рублей.

Финансовые разборки в суде завершились в 2013-м, когда Кристина Асмус была на приличном сроке беременности. Но первая жена продолжала мстить хлесткими заявлениями в прессе: «Причина нашего развода — Кристина Асмус… А тем женам, чьи мужья будут сниматься в проектах вместе с ней, советую внимательнее следить за своими мужчинами».

С тех пор прошло семь лет, и финансовое благополучие Харламова по сравнению с первым бракоразводным процессом улучшилось.

По данным самого свежего рейтинга Forbes богатых российских знаменитостей, Гарик Харламов за год зарабатывает $2,9 миллиона (201 миллион рублей.).

Такие деньжищи Гарик «Бульдог» заколачивает сразу на нескольких фронтах: он и продюсер, и артист, и бизнесмен — есть свой бренд одежды и интернет-магазины. Наибольший доход Харламову приносят гастроли, телевидение и выступление на заказниках в качестве ведущего и артиста разговорного жанра от 2 миллионов рублей за мероприятие.

Дело не в изменах

Кристина Асмус — тоже артистка востребованная, но до уровня доходов мужа пока не добралась. Занятость у Кристины в театре и кино всегда была плотной — главные роли в постановках Театра Ермоловой, съемки в сериалах и кино. Присутствовали и дополнительные нагрузки: к примеру, сразу после родов она пошла кататься в «Ледниковый период».

«Гарик очень женой гордился — особенно театральными ролями, — рассказывает «Телепрограмме» коллега Харламова. — Но в то же время ему хотелось второго ребенка, большой семьи. А Кристина стремилась строить карьеру — надо ковать железо, пока горячо. Она боялась перерыва из-за беременности, не хотела потерять роли в театре».

Артисты предупредили близких и друзей, чтобы они не комментировали их расставание, поэтому хоть какую-то информацию журналистам удается получать только из анонимных источников. Говорят, что расстаются супруги после семи лет брака не из-за измен — просто в какой-то момент стало ясно, что атмосфера в доме накалилась, отношения зашли в тупик, а сохранить их дружескими ради дочери очень хотелось и Гарику, и Кристине.

Так и сформировалось решение о разводе. Теперь уж точно Кристины станет еще больше на экранах — на волне интереса к ее личной жизни количество предложений вырастет, а сдерживающий фактор в виде мужа будет отсутствовать. Ну а за Харламовым начнут охоту дамы всех мастей, а вот насколько быстро он вновь женится, большой вопрос. Не исключено, что все внимание артиста будет сосредоточено на любимой дочери.

Настя в этом году идет в первый класс частной школы, что находится неподалеку от элитного загородного поселка, где супруги купили и отремонтировали особнячок. Пока в доме шел ремонт, семья арендовала недвижимость поблизости.

Теперь в новом доме будет жить Кристина с дочкой, а Гарик станет здесь частым гостем — они с Настей друг друга обожают.

Как шутят поклонники пары: «Дочь похожа на Гарика, но красивая, как Кристина». У Харламова, кстати, есть и квартира в столице — в районе станции метро «Проспект Мира», приобретенная вскоре после рождения дочери.

Не пиар и не хайп

Забавно, что Асмус и Харламов познакомились, начав переписку в социальных сетях, а теперь в этих самых сетях выдвинута масса версий их развода.

Владимир Маркони, ведущий выходящего в YouTube шоу розыгрышей Comment Out, оказался самым смелым, заявив, что развод Харламова и Асмус — часть его программы: мол, врут ребята, чтобы всех разыграть. Харламов ответил: «Мы не участвовали с Кристиной ни в каком шоу, и наш развод не является пиаром или хайпом».

Вероятно, спустя какое-то время после официального расставания и Кристина, и Гарик дадут интервью, где озвучат свои версии расставания. Как бы то ни было, сейчас перед ними стоят другие задачи.

Однажды, примерно после года супружеской жизни с Харламовым, Асмус призналась: «Гарик — моя первая настоящая любовь. И я совершенно точно могу сказать, единственная — ничего другого мне не надо и никогда не понадобится…»

Теперь Кристине понадобятся женская мудрость и выдержка, чтобы достойно пройти через сложное для любой женщины испытание — развод…