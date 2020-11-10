«Братуха»: Тимати догнал Джигана по количеству татуировок и объему мышц

Этой осенью на Мальдивах настоящий «звездопад» — туда после возобновления рейсов устремились многие отечественные селебрити. Певица Глюкоза, телеведущие Ольга Орлова и Анфиса Чехова, рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми. Кстати, к ним присоединился и Тимур Юнусов — отпуск музыканты проводят вместе.

Хотя еще в прошлом году такое было сложно представить — между Джиганом и Тимати пробегала черная кошка. Но коллеги смогли найти пути к примирению, записали совместный трек и продолжили сотрудничество даже на отдыхе. И многие поклонники звезд уже поспешили заметить, что музыканты стали очень похожи друг с другом.

«Никакой диеты, только гребля, только правильный хавчик», — написал под новой публикацией Тимати. А в Stories сделал репост совместного с Джиганом снимка, который подписал: «Братуха».

Кстати, Тимати этой осенью стал холостяком. Как в прямом смысле — расстался с Анастасией Решетовой, с которой был в отношениях 5 лет, — так и в переносном. Он — новый герой проекта «Холостяк» на телеканале ТНТ, и это первый за восемь сезонов случай в истории шоу, когда имя главного жениха страны известно заранее.