«Вот и раскрыл все тайны!»: Харламов назвал «истинную причину» развода с Асмус

Не утихают споры и домыслы о том, почему же решили развестись Гарик Харламов и Кристина Асмус. Пара объявила о расставании вскоре после отмены самоизоляции и никак не комментировала принятое решение. В Сети стали появляться предположения, почему же супруги, 8 лет прожившие вместе, теперь хотят стать бывшими.

Домыслы один за другим, как снежный ком, нарастали и становились похожи на правду. Кристина Асмус заявила, что ни в каких розыгрышах они с мужем не участвовали, а Анатолий Кучерена — не ее адвокат.

«Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — отметила актриса.

И тут снова взорвался Харламов. Юморист в свойственной ему манере полушутя, полусерьезно заметил, что все комментаторы, которые сегодня высказываются в прессе, не имеют к нему никакого отношения. Напомним, недавно продюсер Олеся Сазыкина высказала свою версию развода юмориста и звезды «Текста» — якобы у Харламова скверный характер. На что в новой публикации резидент Comedy Club высказался.

«Новая чушь летает в Сети про наш развод. Вот, например, неизвестные мне фамилии несут очередную околесицу… Поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю», — заявил шоумен.

Он шутливо перечислил, какие его качества помешали ему сохранить брак («всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш, больной номофобией, акрофобией, арахнофобией» и т.д.), но в конце сдался: «Истинная причина развода: шопоголизм!»

Подписчики шутку оценили. Они заметили, что Харламов в непростой период жизни воспринимает происходящее с юмором, и это уже неплохо. А коллеги по Comedy Club решили подыграть артисту.

«Какой «алкоголизм»? Что за бред! Но вот арахнофобия и пищевая зависимость — Гарик, ни в какие ворота. Именно из-за пищевой зависимости и ни в какие ворота», — написала Марина Кравец. «Ну не знаю, Харла. Как тебя можно в таком упрекнуть. Никогда не опаздывал, сколько работали!» — заметил Семен Слепаков. «А я думал все из-за романа с Гузеевой», «Вот и раскрыл все тайны! А где интрига? «Они Вас с Эдуардом Суровым перепутали, по ходу дела», «Слава Богу. Теперь то все понятно», «Ах ты, шопоголик, все шмотки скупил после карантина?» — продолжили шутить подписчики.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе уже 8 лет, за это время у них появилась дочь Настя, которой исполнилось 6 лет. К слову, пара юмориста и актрисы — не первая, шокировавшая поклонников своим расставанием. Чуть раньше стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков расстались.