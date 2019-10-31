Хэллоуин-2019: Сергей Жуков стал зомби, а Тимберлейк — микрофоном

31 октября, в канун Дня всех святых, почти во всем мире отмечается Хэллоуин. Хотя для России этот праздник не совсем типичен, многие жители нашей страны всё же пытаются, подражая Западу, сделать его и своей традицией.

Среди поклонников Хэллоуина немало звезд. Открывая Instagram в эти дни, мы можем увидеть там кучу как зарубежных, так и отечественных знаменитостей в карнавальных костюмах или с прочими атрибутами этого праздника. Портал Teleprogramma.pro собрал самые яркие звездные образы Хэллоуина в 2019 году.

Ольга Бузова смеется как Джокер

Фильм «Джокер» Тодда Филлипса стал одной из самых громких премьер этого года. После его выхода на экраны огромное количество фанатов по всему миру принялись гримировать себя по образу и подобию героя Хоакина Феникса, и было бы странно, если бы на Хэллоуин образ Джокера не стал бы одним из самых популярных.

Ольга Бузова, впечатлившись «Джокером», в преддверии Хэллоуина тоже примерила костюм этого героя. На видео Ольга танцует и заливается жутковатым смехом в точности как будущий враг Бэтмена.

Сергей Жуков выпустил клип в зомби-стиле

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ждал 31 октября, чтобы презентовать публике свой новый клип, достойный Хэллоуина. В ролике на песню «Я больной тобой» зрителя ждет целая история — это и ужастик с полчищем зомби, и комедия, и боевик, и романтическая мелодрама. Сам Сергей в новом клипе исполнил роль зомби, который смахивает на потрёпанного робота-терминатора. Там же мы можем увидеть и детей Жукова — они талантливо сыграли юных вурдалаков.

Дима Билан и Светильник Джека

Певец Дима Билан не переодевался в нечисть, но всё же не прошел мимо Хэллоуина, опубликовав на своей странице фото из супермаркета. Артист отметил, что в нашей стране праздник постепенно приживается и даже магазины окрашиваются в «тыквенные» цвета. Держа перед собой оранжевый воздушный шар с улыбкой Светильника Джека, Дима и сам превратился в ходячий символ праздника.

Водонаева с сыном Богданом на «Семейке Аддамс»

Бывшая звезда «Дома-2» Алена Водонаева перед Хэллоуином побывала на премьере нового анимационного фильма «Семейка Аддамс». Спутником красотки впервые стал ее сын Богдан. Они вдвоем весело и артистично позировали фотографам и явно были довольны мероприятием.

Тимур Родригез и его заячий стон

Забавное видео, посвященное Хэллоуину, записали шоумен Тимур Родригез и его друзья — артисты театра «Ленком», объединившиеся в коллектив «Заячий стон». В нем зрители могут услышать рэп в исполнении Тимура, увидеть «мертвую невесту», Джейсона, Фредди Крюгера и графа Дракулу.

Билли Айлиш и золотые черепа

Кумир миллионов тинейджеров, 17-летняя Билли Айлиш, перед Хэллоуином побывала на одной из голливудских вечеринок, где фотографировалась с чудищами, а также в компании парней в масках золотых черепов, инкрустированных драгоценными камнями.

Пэрис Хилтон и Деми Ловато

Блондинка Пэрис Хилтон вместе со своей подругой Деми Ловато тоже отметила Хэллоуин. В Instagram девушка опубликовала совместное фото, на котором обе они предстали в ярких, но не слишком страшных образах. Что до Пэрис, то она и вовсе не стала заморачиваться с гримом и обошлась обычным макияжем. Тем не менее, фото она сопроводила надписью «королевы Хэллоуина».

Хайди Клум что-то задумала

Настоящая королева Хэллоуина — это не Пэрис, а актриса Хайди Клум. Каждый год она готовит к празднику невероятные образы, в которые вложено немало усилий профессиональных гримеров и костюмеров. Из видеоанонса на ее странице становится понятно, что на этот раз фанатов вновь ожидает что-то потрясающее.

Нина Добрев в костюме Билли Айлиш

Невероятно, но юная Билли Айлиш достигла такой популярности, что теперь в Хэллоуин ее образ используют в качестве наряда другие звезды. Вот, к примеру, звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев тоже вырядилась как Билли — на ней оранжевый костюмчик (цвет тыквы), состоящий из свитшота Louis Vuitton и шорт, массивная цепь и кроссовки. На руках актрисы мы видим яркий маникюр, пробор на ее волосах выкрашен в ярко-зеленый, а из глаз «текут» реки черной туши. Надеемся, что Билли Айлиш оценила эту пародию на саму себя.

Кайли Дженнер превратилась в русалочку Ариэль

Оригинальный наряд на Хэллоуин выбрала для себя модель Кайли Дженнер — она стала русалочкой Ариэль из популярного диснеевского мультика. У этой русалочки огненно-красные волосы, бюстгальтер из ракушек и сумочка в виде рыбки Флаундера.

Ванесса Хадженс и Остин Батлер — еще одна семейка

Актриса и певица Ванесса Хадженс и ее партнер Остин Батлер к празднику точно готовы! На фото, опубликованном в аккаунте Ванессы, можно увидеть эту парочку в довольно жутком образе персонажей «Семейки Аддамс».

Карди Би — секси-медсестра

Знаменитая Карди Би в своем репертуаре — мрачным костюмам нечисти в этот Хэллоуин она предпочла костюмчик, который, возможно, купила в каком-нибудь секс-шопе. Сексуальная медсестра Карди вылечит кого угодно.

Джастин Тимберлейк в костюме микрофона

А вот какими оригинальными появились на вечеринке, посвященной Хэллоуину, Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил. Джастин был одет в костюм микрофона, его жена стала певцом или диджеем.

А какие костюмы звезд в этот Хэллоуин показались вам наиболее оригинальными?