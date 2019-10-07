КИНО

Опрос: понравился ли вам фильм «Джокер»?

После просмотра триллера Тодда Филлипса мнения зрителей разделились на прямо противоположные. А на чьей стороне вы?

Опрос: понравился ли вам фильм «Джокер»?
Кадр из фильма "Джокер" (2019)

В эти выходные многие любители кино успели посмотреть одну из самых долгожданных премьер осени – фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер», главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс. Эта картина, рассказывающая историю появления главного врага Бэтмена, месяц назад взяла главный приз Венецианского фестиваля, впрочем, мнение жюри подобных конкурсов не всегда совпадает с оценками простых зрителей.

Вот и россияне, посмотревшие триллер, тоже по-разному его восприняли, и далеко не всем он понравился. И если кто-то выходил из кинозала с глазами, полными восторга, то многих, как, например, телеведущую Ксению Собчак, «Джокер» откровенно разочаровал. «Прям вот совсем не зашло. Красные следы в белом коридоре, брызги крови на белом гриме, хохот и слезы… Какая-то адова пошлятина с танцами…» — написала после просмотра фильма Ксения Анатольевна.

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, кого же больше — тех, кому творение Филлипса пришлось по душе, или наоборот. Предлагаем вам принять участие в анонимном опросе.

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Тэги:

«Джокер»в киноопросТодд Филлипсфильм "Джокер"Хоакин Феникс
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Опрос: понравился ли вам фильм «Джокер»?
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