На съемках «Джокера» Феникс пугал коллег странным поведением

Режиссер фильма рассказал о том, как работал с этим необычным актером.

Сыгранная Хоакином Фениксом роль Джокера, которая уже принесла одноименному фильму главную награду Венецианского кинофестиваля, самому актеру далась очень нелегко. Мало того, что ради «Джокера» он был вынужден похудеть на 23,5 килограмма, так еще и сам съемочный процесс доводил его едва не до сумасшествия.

Как рассказал в интервью The New York Times режиссер Тодд Филлипс, на съемочной площадке коллеги очень волновались, наблюдая за его странным поведением.

«В середине сцены он просто вставал и уходил. Бедняга-актер, который играл с ним, начинал чувствовать себя виноватым, но на самом деле остальные были не при чем — все дело в нем, он просто не мог настроиться. Потом, сделав вдох, он говорил: «Мы прогуляемся, вернемся и сделаем это», — объяснил Филлипс.

Напомним, кроме Феникса в этом фильме, рассказывающем драматическую историю превращения простого артиста в главного врага Бэтмэна, снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Фрэнсис Конрой, Шей Уигэм.