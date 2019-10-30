«Та ещё Семейка Аддамс»: Водонаева вывела 9-летнего сына в свет

Мать и ребенок предстали перед журналистами во всем черном.

Звезда «Дома-2», модель и писательница Алена Водонаева впервые вывела сына Богдана в свет. Случилось это 29 октября на премьере мультфильма «Семейка Аддамс». Причем, известная мама устроила для своего 9-летнего наследника настоящий Хеллоуин: нарядилась в стиле Мортишы Аддамс — матери киношного семейства.

Сам Богдан в тон родительнице был одет во все черное. Внимания фотографов мальчик совершенно не стеснялся, смело улыбался в камеры.

«Мы сами — та ещё Семейка Аддамс», — прокомментировала Алена, признавшись, что с детства любит этот мультфильм.

Напомним, мальчик родился в первом браке телезвезды от бизнесмена Алексея Малакеева. Сейчас он проводит время то с мамой, то с отцом. Этим летом, например, его ждал большой вояж по Америке. А осенью мать не отпустила Богдана в школу, переведя его на домашнее обучение. Свое решение Водонаева объяснила тем, что ее не устраивает современная система российского образования, якобы в ней ребенок много времени тратит не ненужные предметы.