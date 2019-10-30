Звездный стиль

«Та ещё Семейка Аддамс»: Водонаева вывела 9-летнего сына в свет

Мать и ребенок предстали перед журналистами во всем черном.

«Та ещё Семейка Аддамс»: Водонаева вывела 9-летнего сына в свет
Алена Водонаева вышла в свет в черном плаще. Фото: globallookpress.com/

Звезда «Дома-2», модель и писательница Алена Водонаева впервые вывела сына Богдана в свет. Случилось это 29 октября на премьере мультфильма «Семейка Аддамс». Причем, известная мама устроила для своего 9-летнего наследника настоящий Хеллоуин: нарядилась в стиле Мортишы Аддамс — матери киношного семейства.

Алена Водонаева
Алена Водонаева и ее сын Богдан в кинотеатре 29 октября. Фото из личного архива звезды.

Сам Богдан в тон родительнице был одет во все черное. Внимания фотографов мальчик совершенно не стеснялся, смело улыбался в камеры.

«Мы сами — та ещё Семейка Аддамс», — прокомментировала Алена, признавшись, что с детства любит этот мультфильм.

Напомним, мальчик родился в первом браке телезвезды от бизнесмена Алексея Малакеева. Сейчас он проводит время то с мамой, то с отцом. Этим летом, например, его ждал большой вояж по Америке. А осенью мать не отпустила Богдана в школу, переведя его на домашнее обучение. Свое решение Водонаева объяснила тем, что ее не устраивает современная система российского образования, якобы в ней ребенок много времени тратит не ненужные предметы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваБогдан Малакеевзвездные образыобраз звездыпремьера мультфильма
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Та ещё Семейка Аддамс»: Водонаева вывела 9-летнего сына в свет
Интересно?
Поделись с друзьями: