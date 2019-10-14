ЗВЕЗДЫ

Тимур Родригез зазывает на концерты своих неродившихся внуков

Артист признался, что не намерен уходить со сцены еще 30 лет.

Тимур Родригез зазывает на концерты своих неродившихся внуков
Тимур Родригез/Фото: https://www.instagram.com/p/B0k5ywWDjHf/

Тимур Родригез хотел бы видеть на своих концертах своих многочисленных внуков. Об этом певец и шоумен рассказал журналистам в день своего 40-летия. Тимур признался, что для него семья – самое главное в жизни. Нередко он отказывается от проектов, чтобы посвятить время сыновьям – 10-летнему Мигелю и 7-летнему Даниэлю. Тимур любит играть с наследниками, читать им книги и просто смеяться. Совмещать работу и семью ему удается с трудом, но Тимур стремится оптимизировать временные затраты.

В интервью журналу Hello Родригез заявил, что в ближайшие 30 лет со сцены уходить не намерен. Более того – он очень хотел бы, чтобы к нему на выступление пришли все его внуки. Тимур признался, что заряжается энергией на работе, а накопленные ресурсы с радостью выплескивает дома.

«Из турборежима я несколько десятков лет не выйду. Но это не отменяет того, что сыновья — центр вселенной, как и я для родителей: они меня зацеловывали, и я детей целую постоянно. Не знаю, как можно по-другому», — резюмировал он.

Напомним, 14 октября Тимур Родригез отмечает 40-летие. Праздновать его Тимур не намерен – артист предпочитает провести торжественный день в кругу близких ему людей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

концертРодриге личная жизньРодригез последние новостиРодригез семьясценаТимур РодригезТимуру Родригезу 40
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тимур Родригез зазывает на концерты своих неродившихся внуков
Интересно?
Поделись с друзьями: