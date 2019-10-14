Тимур Родригез зазывает на концерты своих неродившихся внуков

Тимур Родригез хотел бы видеть на своих концертах своих многочисленных внуков. Об этом певец и шоумен рассказал журналистам в день своего 40-летия. Тимур признался, что для него семья – самое главное в жизни. Нередко он отказывается от проектов, чтобы посвятить время сыновьям – 10-летнему Мигелю и 7-летнему Даниэлю. Тимур любит играть с наследниками, читать им книги и просто смеяться. Совмещать работу и семью ему удается с трудом, но Тимур стремится оптимизировать временные затраты.

В интервью журналу Hello Родригез заявил, что в ближайшие 30 лет со сцены уходить не намерен. Более того – он очень хотел бы, чтобы к нему на выступление пришли все его внуки. Тимур признался, что заряжается энергией на работе, а накопленные ресурсы с радостью выплескивает дома.

«Из турборежима я несколько десятков лет не выйду. Но это не отменяет того, что сыновья — центр вселенной, как и я для родителей: они меня зацеловывали, и я детей целую постоянно. Не знаю, как можно по-другому», — резюмировал он.

Напомним, 14 октября Тимур Родригез отмечает 40-летие. Праздновать его Тимур не намерен – артист предпочитает провести торжественный день в кругу близких ему людей.