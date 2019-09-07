От Билли Айлиш до Скриптонита: какую музыку сейчас слушают подростки

Популярные у молодежи исполнители странно одеваются и поют депрессивные песни.

Кто-то из нас танцевал на школьных дискотеках под «Scooter», «Руки Вверх» и «Дискотеку Авария», те, что постарше, могут спеть по памяти несколько песен «Modern Talking» или «Bad Boys Blue», при том, что даже не знают английского языка. «Ласковый май», «Земляне», Пугачева, «АBBA», Челентано, Тото Кутуньо и другие. Красивая музыка, трогающие за душу слова, понятные клипы.

Но уже тогда было понятно, что спустя 20-30 лет молодежь будет слушать совсем другие песни. После недавнего концерта 17-летней Билли Айлиш, от которого гудела вся Москва, портал Teleprogramma.pro решил выяснить, какие еще исполнители нравятся нашим детям.

Билли Айлиш (Billie Eilish)

Билли действительно 17 лет. При этом на ее страницу в Instagram подписаны почти 37 миллионов человек (для сравнения, у Мадонны — 14 миллионов, у Виктории Бекхэм — 26 миллионов), а ее клипам на YouTube по силам преодолевать отметку в полмиллиарда просмотров.

Девочка носит яркие мешковатые наряды, редко улыбается и много прыгает. Главная тема ее песен — подростковые страдания, депрессия, страхи и прочие вещи, которые нам, представителям другого поколения, не понять. По словам самой певицы: ее жанр можно охарактеризовать как «альтернативный трэп».

Twenty One Pilots

Группа «Twenty One Pilots», как и Билли Айлиш, появилась в США. С 2009 года ее состав менялся и сейчас участниками являются Тайлер Джозеф и Джош Дан — два симпатичных парня, которые очень нравятся девушкам-подросткам.

В 2016 году их сингл «Heathens» вошел в альбом-саундтрек «Suicide Squad» для фильмв «Отряд самоубийц», а годом позже за песню «Stressed Out» группа получила «Грэмми» в номинации «Лучший поп-дуэт».

HammAli & Navai

HammAli и Navai, они же Александр Алиев и Нава Бакиров — московские рэперы, этнические азербайджанцы. Первый совместный трек «День в календаре» они записали 29 июня 2016 года. В их клипе на трек «Хочешь, я к тебе приеду» снялась телеведущая Настя Ивлеева.

Тима Белорусских

Сценический псевдоним 20-летнего Тимофея Морозова из Белоруссии знаком многим, по крайней мере его песню «Мокрые кроссы» точно все слышали. На Второй музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» за эту песню Тима получил награду в номинации «Хит года».

Макс Корж

Максим Корж — еще один артист из Белоруссии. Сейчас ему 30 лет, он известен и у себя на родине, и в России, и на Украине. Примечательно, что сперва он придумывал музыку для других исполнителей, но затем стал петь сам.

Ради музыки он бросил Белорусский государственный университет и успел, заняв у мамы 100 долларов, записать песню «Небо поможет нам». После этого парень ушел в армию, а песня в его отсутствие разошлась по Интернету и сделала его популярным.

Скриптонит

Настоящее имя Скриптонита — Адиль Оралбекович Жалелов. Это рэпер и битмейкер из Казахстана, участник творческого объединения Gazgolder.

Скриптонит — довольно своеобразный человек. Известно, что он сосредоточен на своем творчестве и даже не слушает песни других исполнителей, чтобы случайно не «нахвататься» деталей чужого стиля.

Elvira T

Эльвира Тугушева — уроженка Саратова. Он стала популярной в 15 лет, когда записала песню «Всё решено» и выложила в социальную сеть. Трек быстро стал известным, его начали крутить на радиостанциях. После школы она приехала в столицу поступать в институт, благополучно поступила, начала записываться на лейбле «Zion Music» и ездить с концертами по городам страны.

JONY

Джахид Гусейнли, известный нашей молодежи как Jony — азербайджанец, почти всю жизнь проживший в российской столице. В юности отец не одобрял желание сына заниматься музыкой, но тот всё же не расстался с мечтой и благодаря Instagram смог привлечь к себе внимание зрителей. Начав сотрудничать с «Raava music company», Jony стал очень популярен и за пределами Сети.

Лёша Свик

Лёшу Свика, исполнившего популярную песню «Малиновый свет», многие узнали благодаря дуэту с Ольгой Бузовой «Поцелуй на балконе». Настоящее имя парня — Алексей Норкитович, свой путь к славе он начинал с 2013 года и сперва был участником группы Puzzle, а затем ушел в самостоятельное плавание. Его псевдоним Свик — это видоизменное слово «свихнутый».

А вам нравится современная молодежная музыка? Кого из перечисленных артистов вы слышали?