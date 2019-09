Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса

Она отметилась там как самый юный лидер чартов. Предыдущий рекорд принадлежал Аврил Лавин.

Юная американская певица Билли Айлиш, которая за последние два года успела завоевать сердца десятков миллионов слушателей по всему миру, добилась очередного успеха, попав в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая певица, удерживающая первое место в чартах.

Напомним, неординарной девушке сейчас всего 17 лет. Ее первый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go, вышедший в марте 2019 года, удерживал верхнюю строчку чарта Великобритании на протяжении 114 дней, этот факт и помог ей войти в Книгу рекордов.

Предыдущим обладателем звания самого молодого лидера чартов была канадская певица Аврил Лавин. Исполнительнице хитов «Complicated», «Sk8er Boi», «I’m With You» было 18 лет, когда в 2003 году её альбом Let Go лидировал 165 дней подряд.

больше по теме От Билли Айлиш до Скриптонита: какую музыку сейчас слушают подростки Популярные у молодежи исполнители странно одеваются и поют депрессивные песни.

Это как раз тот случай, когда, имея творческие способности и создав свой уникальный стиль, человек может в самом юном возрасте стать звездой, не имея бешеных денег для раскрутки. Девушка пришла в мир музыки, следуя примеру старшего брата, и в итоге достигла такого успеха, о котором и мечтать не могла.

Множество фанатов Билли живет и в нашей стране. Билеты на её концерт, который прошел 27 августа в Москве, были раскуплены практически мгновенно, среди зрителей можно было увидеть в том числе звезд нашего шоу-бизнеса — музыкантов, актеров и так далее.

Как признался телеведущий Иван Ургант, в выпуске телешоу которого 9 сентября появилась Билли Айлиш, в его семье песни этой исполнительницы слушают все: и он, и его супруга, и дети.