Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса

Юная американская певица Билли Айлиш, которая за последние два года успела завоевать сердца десятков миллионов слушателей по всему миру, добилась очередного успеха, попав в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая певица, удерживающая первое место в чартах.
Напомним, неординарной девушке сейчас всего 17 лет. Ее первый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go, вышедший в марте 2019 года, удерживал верхнюю строчку чарта Великобритании на протяжении 114 дней, этот факт и помог ей войти в Книгу рекордов.
Предыдущим обладателем звания самого молодого лидера чартов была канадская певица Аврил Лавин. Исполнительнице хитов «Complicated», «Sk8er Boi», «I’m With You» было 18 лет, когда в 2003 году её альбом Let Go лидировал 165 дней подряд.
Это как раз тот случай, когда, имея творческие способности и создав свой уникальный стиль, человек может в самом юном возрасте стать звездой, не имея бешеных денег для раскрутки. Девушка пришла в мир музыки, следуя примеру старшего брата, и в итоге достигла такого успеха, о котором и мечтать не могла.
Множество фанатов Билли живет и в нашей стране. Билеты на её концерт, который прошел 27 августа в Москве, были раскуплены практически мгновенно, среди зрителей можно было увидеть в том числе звезд нашего шоу-бизнеса — музыкантов, актеров и так далее.
Как признался телеведущий Иван Ургант, в выпуске телешоу которого 9 сентября появилась Билли Айлиш, в его семье песни этой исполнительницы слушают все: и он, и его супруга, и дети.