Звездные истории

Премьера «Малефисенты»: Лопырева призналась, что хочет дочку, а Летучая поделилась своей диетой

Елена Валюшкина, Мария Кожевникова, Елена Летучая восхитились молодостью 61-летней голливудской звезды и рассказали собственные секреты красоты.

Премьера «Малефисенты»: Лопырева призналась, что хочет дочку, а Летучая поделилась своей диетой
Мишель Пфайффер. Фото: Teleprogramma.pro , Кристина Десятова

Столичные звезды посмотрели новую часть современной сказки «Малефисенты» на две недели раньше российской премьеры… А еще и пообщались c голливудской гостьей Мишель Пфайффер!

Исполнительница роли королевы Ингрид на премьере приковала к себе внимание фотографов и журналистов. 61-летняя актриса выглядела от силы на 40 с хвостиком…  Звезда выбрала для вечернего выхода блестящий черный блейзер в пайетках, который умело «подружила» с обычной черной водолазкой. Total black — образ был еще ярче на контрасте с белокурыми длинными волосами знаменитости.

«У меня просто прекрасный мейк-ап, ну и хороший визажист», — отшутилась Пфайффер на многочисленные комплименты, а также заметила, что в Москве позволила себе некую вольность и отведала борщ. Примечательно, что название супа звезда сказала на русском языке.

«Бо-аш», — попыталась она произнести необычное для себя слово.

Елена Валюшкина с 16-летней дочерью Марией
Елена Валюшкина с 16-летней дочерью Марией. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

Актриса Елена Валюшкина, которая моложе Мишель на пять лет заметила, что все женщины разные. И кто-то стремится выглядеть моложе, в то время как другие наслаждаются своим возрастом.

«И Анджелина Джоли и Мишель Пфайффер — красотки, и думаю, половину своих гонораров тратят именно на то, чтобы выглядеть так. Но им это нужно, — заметила она. — Но и у нас есть свои секреты. Я вот ем по утрам овсянку и делаю маску из кефира. Так и внутрь получаю полезные вещества, и кожу питаю. Но если вы вдруг выведаете тайну Пфайффер, то и мне обязательно расскажите».

Молодая мама Виктория Лопырева призналась, что ее секрет красоты в том, чтобы как можно больше двигаться.

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

«Даже, если не получается выйти с ребенком в спортзал (в феврале модель подарила сына Марка своего возлюбленному — бизнесмену Игорю Булатову), то можно и дома побегать, попрыгать. Я набрала за беременность 10 килограмм и все сбросила за 8 месяцев, — поделилась с Teleprogramma.pro Лопырева. — Так что если Вселенная решит подарить нам второй ребенка, то это меня нисколько не пугает. И мы хотим для Марка сестричку».

Экс-Ревизорро Елена Летучая, привыкшая инспектировать кухни московских ресторанов, проводит регулярную ревизию и собственного холодильника. Звезда тщательно следит за питанием.

«Люблю самую разную рыбу, морепродукты, ем много овощей. Обязательно начинаю день с авокадо, богатого полезными жирами и микроэлементами», — поведала она корреспонденту Teleprogramma.pro.

Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина с сыном Константином. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

А мама троих сыновей Мария Кожевникова добавила, что главное для внешности — это хорошее настроение и позитив. Впрочем, у нее в запасе много и того, и другого. Ведь звезда вот-вот вернулась из Парижа, где в 34 года осуществила свою детскую мечту — побывать в Диснейленде.

Приехала на премьеру и актриса Оксана Акиньшина вместе с 6-летним сыном Константином. Только вот к вниманию фотографов она однозначно была не готова. Надев первый попавшийся под руку свитер, пробежала сразу в зал, не ответив ни на один вопрос.

Напомним, российская премьера второй части «Малифисенты» состоится 17 октября. События начинаются через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору.

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«Малефисента: Владычица тьмы»Виктория ЛопыреваЕлена ВалюшкинаЕлена ЛетучаяМария КожевниковаМишель Пфайффер
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Премьера «Малефисенты»: Лопырева призналась, что хочет дочку, а Летучая поделилась своей диетой
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