Звездный стиль

ТЭФИ-2019: Летучая облачилась в белоснежное платье, нарушив дресс-код

Телеведущая летящей походкой прошлась перед фотографами на красной дорожке.

ТЭФИ-2019: Летучая облачилась в белоснежное платье, нарушив дресс-код
Елена Летучая. фото: globallookpress.com

Одним из главных событий осени является премия ТЭФИ-2019. К ней звезды телевидения готовятся с особы усердием. Днем 2 октября были вручены первые премии, которые достались лучшим из лучших. Именно такой стала ведущая Регина Тодоренко. А ближе к вечеру в Театре мюзикла снова начали собираться знаменитости и журналисты. Всем не терпелось узнать имена победителе в категории «Вечерний прайм».

А пока на красной дорожке появились: Федор Бондарчук, Екатерина и Александр Стриженовы, Алексей Ягодин, Тимур Батрудинов, Лера Кудрявцева и другие известные персоны. Не смогла пропустить светское мероприятие и Елена Летучая. Девушка, которую прославила передача «Ревизорро», предстала в своем любимом образе. Она облачилась в белоснежное легкое платье с длинными рукавами и акцентом на талии. Образ звезда дополнила туфлями-лодочками бежевого цвета.

Летучая пришла в белом. фото
Летучая пришла в белом. Фото: Кристина Десятова

Примечательно, что практически все гости премии соблюли негласный дресс-код. Они пришли в нарядах черного цвета. А вот Летучая нарушила правила, хотя ранее она признавалась, что черный — ее любимый цвет. Несмотря на то, что на улице было прохладно, телеведущая заверила, что ей не холодно, так как ее согревают радостные эмоции.

В соцсети Летучая поделилась видео с красной дорожки. Поклонники отметили, что она выглядела очень элегантно и женственно. Добавим, что победители ТЭФИ будет объявлены в ближайшее время. Корреспондент Teleprogramma.pro находится в самой гуще событий. Следите за нашей онлайн-трансляцией.

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Елена ЛетучаяЗвездный стильроссийские телеведущиеТЭФИ-2019
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ТЭФИ-2019: Летучая облачилась в белоснежное платье, нарушив дресс-код
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