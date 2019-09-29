ЗВЕЗДЫ

Цвет листвы: Кожевникова прогулялась по Парижу в желтом пальто

Мама троих детей для мировой столицы мод выбрала невероятно яркий образ.

Цвет листвы: Кожевникова прогулялась по Парижу в желтом пальто
https://www.instagram.com/mkozhevnikova/

Мария Кожевникова вместе с мужем и двумя старшими сыновьями отдыхает в Париже. Звезда «Батальона» призналась, что лишь в 34 года смогла осуществить свою детскую мечту: побывать в Диснейлэнде.

Обширная программа запланирована у звездного семейства и в столице Франции. Вместе они посетили Лувр, поднялись на Эйфелеву башню, дошли до Триумфальной арки.

Успела актриса выгулять на французских улочках и яркий желтый тренч.

Мария Кожевникова
https://www.instagram.com/mkozhevnikova/

Образ девушка дополнила черными кроссовками на высокой платформе и цветной сумкой Chanel. Мария выглядела невероятно ярко, особенно на фоне серой городской архитектуры.

Любопытно, что ранее девушка купила одинаковые полосатые толстовки, синие джинсы и кроссовки обоим сыновьям, 5-летнему Ивану и 4-летнему Максиму. И повеселила подписчиков в Instagram забавным family-луком.

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Мария КожевниковаПариж
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Цвет листвы: Кожевникова прогулялась по Парижу в желтом пальто
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