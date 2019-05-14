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Вышел официальный трейлер сиквела «Малифисента: Повелительница Зла» с Анджелиной Джоли и Эль Фаннинг

В широкий прокат в США картина выйдет 18 октября.

Вышел официальный трейлер сиквела «Малифисента: Повелительница Зла» с Анджелиной Джоли и Эль Фаннинг
фото: globallookpress

Компания Disney выпустила новый тизер-трейлер сиквела «Малефисента: Повелительница Зла». Во вторую часть популярного фильма, как следует из записи вернулись Анджелина Джоли и Эль Фаннинг в качестве темной феи Малефисенты и принцессы Авроры, соответственно. К ним присоединились Мишель Пфайффер, Чиветел Эджифор, Сэм Райли, Харрис Дикинсон, Эд Скрейн, Имельда Стонтон, Джуно Темпл и Лесли Манвилл.

Во второй части фильма события разворачиваются через несколько лет после того, Малефисента прокляла маленькую принцессу Аврору. Зрители смогут понаблюдать за развитием отношений между ними, борьбой с новыми вызовами и противниками, пытаясь защитить свой мир, пишет Deadline. Фильм продюсируют Джо Рот, Анджелина Джоли и Дункан Хендерсон, а Мэтт Смит, Джефф Киршенбаум и Майкл Виейра выступают в качестве исполнительных продюсеров. В широкий прокат в США картина выйдет 18 октября.

Напомним, несколько дней назад в Сети появился официальный трейлер второй части «Оно» с Джеймсом МакЭвоем и Джессикой Честейн.

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"Малефисента-2"Анджелина Джолиновый трейлер
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Вышел официальный трейлер сиквела «Малифисента: Повелительница Зла» с Анджелиной Джоли и Эль Фаннинг
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