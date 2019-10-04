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Лопырева рассказала, как сбросила набранный во время беременности вес

Последние три килограмма оказались для модели самыми тяжелыми.

Лопырева рассказала, как сбросила набранный во время беременности вес
Виктория Лопырева на премьере фильма «Малефисента 2». Фото: Кристина Десятова.

Вечером, 4 октября, в Москве прошла премьера второй части фентезийного фильма «Малефисента» с Анджелиной Джоли. На это событие кроме российских звезд приехала и американская актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая в картине злую королеву.

Кроме нее, на красной ковровой дорожке перед кинотеатром появилась и другая известная блондинка — Виктория Лопырева. Телеведущая, родившая ребенка в начале года, рассказала журналистам о том, как чувствует себя в роли мамы.

«Я набрала за беременность 10-11 килограммом, и сбросила их все за восемь месяцев. Но самыми тяжелыми были последние 3 килограмма», — призналась она.

Звезда телеэкрана рассказала секрет своего похудения: главное — не сидеть на месте.

«Даже если ты с ребёнком, то нужно продолжать вести активный образ жизни. И хоть по дому, но ходить, двигаться», — отметила красавица.

Она также добавила, что с рождением сына у нее поменялось мировоззрение. Даже на красной ковровой дорожке она думает о маленьком Марке Лионеле. Лопырева призналась, что хочет подарить ему сестричку и надеется, что это случится в ближайшее время.

А какие вы знаете способы похудеть после родов?

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Лопырева рассказала, как сбросила набранный во время беременности вес
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