Лопырева рассказала, как сбросила набранный во время беременности вес

Вечером, 4 октября, в Москве прошла премьера второй части фентезийного фильма «Малефисента» с Анджелиной Джоли. На это событие кроме российских звезд приехала и американская актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая в картине злую королеву.

Кроме нее, на красной ковровой дорожке перед кинотеатром появилась и другая известная блондинка — Виктория Лопырева. Телеведущая, родившая ребенка в начале года, рассказала журналистам о том, как чувствует себя в роли мамы.

«Я набрала за беременность 10-11 килограммом, и сбросила их все за восемь месяцев. Но самыми тяжелыми были последние 3 килограмма», — призналась она.

Звезда телеэкрана рассказала секрет своего похудения: главное — не сидеть на месте.

«Даже если ты с ребёнком, то нужно продолжать вести активный образ жизни. И хоть по дому, но ходить, двигаться», — отметила красавица.

Она также добавила, что с рождением сына у нее поменялось мировоззрение. Даже на красной ковровой дорожке она думает о маленьком Марке Лионеле. Лопырева призналась, что хочет подарить ему сестричку и надеется, что это случится в ближайшее время.

А какие вы знаете способы похудеть после родов?