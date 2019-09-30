Звездный стиль

Может себе позволить: Лопырева примерила платье в стиле бэби-долл

36-летняя модель отметилась в новом образе на пляжах Израиля.

Может себе позволить: Лопырева примерила платье в стиле бэби-долл
Виктория Лопырева. Фото: Global look press/ КП

Виктория Лопырева предстала на морском побережье в Израиле в маленьком платье «бэби-долл». В этом наряде модель удивительно похожа на куклу Барби.

Виктория в свои 36 лет сохранила великолепную фигуру и не боится примерять смелые наряды. Короткое платье по фигуре с расклешенной юбкой превратило звезду в настоящую куклу. Схожести с Барби добавила поза светской львицы – она подняла наверх руки, не сгибая локти. Так, как делают это девочки своим куклам.

Отметим, что наряд Виктории необычного цвета трилистника великолепно оттеняет ее кожу и цвет волос. А в сочетании с морем создает удивительную по красоте картинку.

Фотографию телеведущая разместила в своем блоге. «Восхитительная Вика! Самая-самая красивая!», «Прекрасная женщина мира», «В таком платье руки лучше высоко не поднимать», «Излучающая счастье», — последовала реакция фолловеров.

Особенно внимательные пользователи заметили, что мизинец Виктории имеет какое-то прозрачное раздвоение и заподозрили, якобы кадр обработан в фотошопе.

Напомним, ранее со странной фотографией засветилась Алена Водонаева, которая появилась на снимке в Instagram с тремя ногами. Ее также обвинили в применении фильтров по улучшению внешности.

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Может себе позволить: Лопырева примерила платье в стиле бэби-долл
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