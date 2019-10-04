Мишель Пфайффер о «Малифисенте»: «Сыграть королеву-злодейку было моей детской мечтой»

Вторая часть сказки с Анджелиной Джоли и Эль Фэннинг в главных ролях выходит в российский прокат 17 октября. За две недели до премьеры Москву посетила исполнительница роли королевы Ингрид — Мишель Пфайффер.

61-летняя голливудская актриса встретилась с журналистами в конференц-зале гостиницы «Националь». Площадка была выбрана неслучайно… Ведь именно с крыши этого отеля открывается один из лучших видов на Красную площадь, где звезда позировала фотографам.

Встреча планировалась на 11 утра, однако гостья появилась на 15 минут раньше… В черном строгом костюме с шелковым платком на шее Пфайффер выглядела полной противоположностью своей героини. Ведь для той шились под заказ роскошные исключительно белые платья.

«У меня вся одежда черного цвета. Хотя летом я предприняла попытку разнообразить свой стиль, и даже думала надеть что-то цветное. Зашла в гардеробную и увидела одни черные вещи», — рассмеялась «Женщина-кошка».

Пфайффер призналась, что работать над «Малифисентой» было для нее огромным удовольствием. Режиссер предоставил ей полную свободу действий, а с Анджелиной Джоли они были на одной волне.

«Не знаю, откуда рождаются слухи, что между нами пробежал холодок. Ничего подобного, никакого напряжения между нами не было. Мы вкалывали и мне очень понравилось с ней работать, — призналась Мишель. — Вообще съемки были удивительными. Сыграть королеву-злодейку было моей детской мечтой, не думала, что это станет реальностью».

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Мишель отметила, ее героиня — персонаж отрицательный, однако и у ее злодеяний есть объяснения: забота о близких, о своем народе.

«Этим «Малифисента» и отличается. У нас нет плохих и хороших персонажей. В каждом есть добро и зло. Это видят и дети, и именно это учит их терпимости, — заметила актриса, а также добавила, что ей в детстве родители вообще не читали сказок, а в мир волшебства она окунулась уже с своими детьми (приемной дочери актрисы — Клаудии — 16 лет, сыну Генри — 15 лет — Прим.ред.).

Актриса также подтвердил и то, что сыграв более 50 ролей в кино, не имеет актерского образования.

«Я училась на курсах, но уже начав сниматься. Большая часть актеров в Голливуде, как и я, без образования. Я осваивала многое походу, но при этом меня не покидало ощущение, что я играю в «догонялки», — рассмеялась она. — Сейчас, конечно же, я получаю уже куда больше удовольствия от работы, чем раньше, так как у меня есть опыт, знания. Но я продолжаю учиться. Ведь как только ты перестаешь учиться или идти на риск, то ты становишься неинтересным как актер».

Напомним, что действие второй части сказки «Малефисента: Владычица тьмы» происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. А новым женским персонажем стала злодейка королева с «кладовой нарядов», таящей секреты.

А вы собираетесь на вторую часть этой волшебной сказки?