От 800 рублей до 150 тысяч: сколько стоят платья Анастасии Костенко

Супругу футболиста Дмитрия Тарасова часто обвиняют в отсутствии вкуса, потому что модель покупает бюджетные вещи. Действительно ли у Насти «дешевый» гардероб?

Когда Мишель Обама, будучи женой президента США, показалась в эфире шоу в платье за 1 тысячу рублей, домохозяйки всего мира рукоплескали ей. Когда герцогиня Кейт Миддлтон выбирает для своих детей шорты и юбки за 300 рублей, то мамочки сметают их с полок магазинов. Когда модель Анастасия Костенко надевает одежду из масс-маркета, то в нее летят камни.

За бюджетные платья супругу футболиста Дмитрия Тарасова называют простушкой и обвиняют в отсутствии хорошего вкуса. На самом ли деле Костенко экономит на одежде или пускает пыль в глаза? Портал Teleprogramma.pro выяснил сколько стоят вещи модели.

Платье за 890 рублей

Это именно то платье, за которое последние несколько дней ругают Настю. Для прогулки по Риму Костенко выбрала струящийся наряд с цветочным принтом за 1,5 тысячи рублей. Но с учетом скидки платье, скорее всего, обошлось модели всего в 890 рублей.

Комбинезон за 3 900 рублей

Еще один бюджетный наряд, в котором Настя колесит по Италии. Красный комбинезон в горох можно купить в шоуруме за 3 тысячи 900 рублей. Шляпка обойдется в 2 тысячи 500 рублей. Совсем не дорого, согласны?

Платье за 4 500 рублей

Платье за 4,5 тысячи рублей уже трудно назвать «дешевым», но оно остается доступным. По большому счету, каждая вторая домохозяйка может купить себе этот наряд, не сильно обременяя семейный бюджет. Костенко выбрала модель фиолетового цвета, хотя в раскладке цветов есть еще и розовый.

Костюм за 6 900 рублей

Костюм из льна стоил Костенко 6 тысяч 900 рублей. Если бы она не стала приобретать комплект целиком, а купила бы что-то одно — или жакет, или шорты — то наряд обошелся бы гораздо дороже. Отдельно от костюма жакет стоит 5 тысяч 600 рублей, а шорты — 4 тысячи 500 рублей.

Сарафан за 38 000 рублей

Но не стоит думать, что гардероб Костенко состоит исключительно из недорогих вещей. Есть в ее шкафу наряды, которые не по карману большинству россиянок. Например, этот сарафан лавандового цвета. Он длинный в пол, свободного кроя, из летящей ткани. Стоимость 38 тысяч 760 рублей. Со скидкой обновку можно приобрести за 27 тысяч рублей.

Платье за 150 000 рублей

И завершим нашу подборку платьем, в котором Костенко пришла на свадьбу рэпера T-Killah. Хейтеры остались недовольны нарядом, посчитав, что Насте не идет ни цвет, ни фасон. Хотя это платье и не из «дешевых».

Дизайнерский наряд из блестящей ткани относится к лимитированной коллекции. Цена зависит от цвета платья и варьируется в диапазоне от 140 до 170 тысяч рублей. Вариант платья, в котором предстала Анастасия, стоит 150 тысяч рублей.

Как показало наше мини-расследование, Костенко критикуют независимо от цены платья (хотя ценой часто и попрекают — Прим. Ред.).

А вам нравится, как одевается Настя? Делитесь своим мнением в комментариях! Возможно, вы хотите, чтобы мы разобрали гардероб еще какой-нибудь знаменитости?