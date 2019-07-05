Анастасия Костенко ответила на критику «неудачного» наряда на свадьбе

Модель призналась, что не собирается нравиться всем сразу.

Дмитрий Тарасов вместе с Анастасией Костенко побывал недавно на свадьбе рэп-исполнителя T-killah, который является однофамильцем футболиста. Звездная пара сопроводила молодоженов в дворец бракосочетаний на Барвихе, а фото с торжества появилось на страничке Анастасии в Instagram.

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На снимках Тарасов и Костенко позируют вместе с женихом и невестой. Внимание поклонников привлекло сверкающее короткое платье цвета сочной травы, которое Костенко выбрала для визита на торжество. Многие посчитали наряд неудачным и безвкусным, в комментариях девушке сделали множество критических замечаний по поводу ее внешнего вида.

«Платье, конечно… бабу из села вывезти можно…», «Фасон и цвет платья устаревшие. Костюм у Димы дорого смотрится, ткани натуральные и цвет спокойный. А платье вырви глаз», «Цвет все испортил. Такая красивая девочка и тут подстава-платье», – высказались подписчики Анастасии.

Модель решила ответить недоброжелателям. По словам Костенко, ее наряд не понравился только пользователям соцсети, а на свадьбе она услышала в свой адрес множество комплиментов от гостей. В Сети невозможно угодить и понравиться всем сразу.