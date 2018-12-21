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Платье-халат и блестящие сапоги: Мишель Обама своим нарядом удивила Сару Джессику Паркер

Платье-халат и блестящие сапоги: Мишель Обама своим нарядом удивила Сару Джессику Паркер Мишель Обама. фото: globallook.com
Бывшая первая леди США предстала в смелом образе на презентации собственной книги.

Барак и Мишель Обама (Barack and Michelle Obama) в последнее время все чаще появляются вместе на публике и посещают различные мероприятия. Они уже не придерживаются определенного дресс-кода, так как в январе прошлого года Барак перестал быть президентом США. Его пост занял Дональд Трамп. Похоже, что супруги только рады тому, что больше им не нужно придерживаться определенных рамок. Этим летом они вместе повеселились на концерте своей любимой певицы Бейонсе.

Личное досье
Сара Джессика ПаркерСара Джессика Паркер — популярная голливудская актриса, также занимающаяся продюсерской деятельностью. Широкую известность, а также огромное количество престижных премий ей принесла роль Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».
На днях экс-президент Америки приехал с мешком подарков в детскую больницу. Он облачился в джинсы, пуловер и шапку Санта-Клауса, чтобы порадовать детей и вручить подарки. А вот жена Барака накануне вечером представила свою новую книгу. В мемуарах Мишель рассказала о жизни в Белом доме, неудачной беременности и не только. На презентации книги она появилось в необычном наряде: платье-халате желтого оттенка и высоких блестящих сапогах. Свой образ Мишель дополнила крупными украшениями. Провокационному и в то же время стильному наряду женщины поразилась даже Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker), которую многие считают гуру в мире моды, после ее съемок в сериале «Секс в большом городе».

Сара, облаченная в платье с глубоким декольте, удивленно и восторженно улыбалась, когда приветствовала Мишель. Бывшая первая леди в разговоре с актрисой вспомнила, что раньше, во время президентства Обамы, порой ее наряды в обществе обсуждали даже чаще, чем ее политические взгляды. По словам женщины, она это всегда понимала, поэтому особое внимание уделяла своим нарядам. Мишель умело комбинировала люксовые и бренды масс-маркета, чтобы выглядеть элегантно.

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звездный стильМишель ОбамаСара Джессика Паркер

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Платье-халат и блестящие сапоги: Мишель Обама своим нарядом удивила Сару Джессику Паркер
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