Платье-халат и блестящие сапоги: Мишель Обама своим нарядом удивила Сару Джессику Паркер
Барак и Мишель Обама (Barack and Michelle Obama) в последнее время все чаще появляются вместе на публике и посещают различные мероприятия. Они уже не придерживаются определенного дресс-кода, так как в январе прошлого года Барак перестал быть президентом США. Его пост занял Дональд Трамп. Похоже, что супруги только рады тому, что больше им не нужно придерживаться определенных рамок. Этим летом они вместе повеселились на концерте своей любимой певицы Бейонсе.
Сара, облаченная в платье с глубоким декольте, удивленно и восторженно улыбалась, когда приветствовала Мишель. Бывшая первая леди в разговоре с актрисой вспомнила, что раньше, во время президентства Обамы, порой ее наряды в обществе обсуждали даже чаще, чем ее политические взгляды. По словам женщины, она это всегда понимала, поэтому особое внимание уделяла своим нарядам. Мишель умело комбинировала люксовые и бренды масс-маркета, чтобы выглядеть элегантно.