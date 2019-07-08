Рэпер T-Killah о прошедшей свадьбе: «Тусили 5 дней, потратили 3 миллиона»

Известный исполнитель связал свою жизнь с журналисткой Марией Беловой. Нет, это не вымышленный персонаж из сериала «Универ», а реальная девушка.

Александр Тарасов, он же рэпер T-Killah, женился. Свадьба состоялась, точнее началась, 5 июля 2019 года, а закончилась лишь сегодня, 8 июля, под утро. В беседе с корреспондентами портала Teleprogramma.pro новоиспеченный муж посетовал, что еще не отошел от праздника. Но обо всем по порядку!

«Потратили на свадьбу больше трех миллионов рублей»

Несмотря на то, что T-Killah может похвастаться красавицей-женой, счастливым человеком 8 июля его можно назвать с трудом. Причина кроется в бессонной ночи, которая заставила жениха с невестой оторваться по полной. Александр признался, что чувствует себя, мягко говоря, не очень.

— Мне очень тяжело, очень плохо. Я еще не отошел! Голова болит… Мы до самого утра тусовались, никто не хотел уезжать. Свадьба прошла великолепно. Все, кого мы хотели бы видеть на нашем торжестве, приехали. Потратили на подготовку более трех миллионов рублей. Подарки еще не смотрели, — прокомментировал порталу Teleprogramma.pro T-Killah.

Свадьба по высшему разряду

Певец и его избранница — ведущая на телеканале «Россия 24» Мария Белова — дали клятвы верности друг другу 5 июля. Церемония состоялась в ЗАГСе элитного поселка Барвиха.

Кстати, на свадьбе было много звездных гостей — это и футболист Дмитрий Тарасов (первый муж певицы Ольги Бузовой — Прим.Ред.) с третьей женой, моделью Анастасией Костенко, певица Анна Седокова, актриса Наталья Рудова, певица Юлиана Караулова и многие другие.

За несколько праздничных дней невеста сменила ни один наряд. В ЗАГСе гости увидели Марию с нежном платье со шлейфом из летящей ткани бежевого цвета.

На фотосессию Белова приехала в белоснежном наряде со складками из фатина и откровенным декольте. Кстати, место фотосессии молодые рассекретили: она состоялась на территории пятизвездочного отеля «Арарат Парк Хаятт Москва».

Предложение руки и сердца

T-Killah и Мария встречались два года перед свадьбой. Певец в прямом смысле купил себе девушку, точнее, первое свидание с ней, на благотворительном вечере. За ужин с будущей женой исполнитель заплатил 200 тысяч рублей.

На свадьбе рэпера Мота и фотомодели Марии Гураль, которая состоялась в августе 2016 года, T-Killah появился в компании Беловой. Этим поступком он обозначил статус отношений. В мае 2019 года во время отдыха на Мальдивских островах, исполнитель подарил своей девушке кольцо и предложил выйти за него замуж. Маша согласилась.