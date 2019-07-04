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Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Настоящее имя исполнителя - Александр Тарасов, поэтому футболист считает его своим братом.

Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/tarasov23/

Дмитрий Тарасов обрадовал подписчиков хорошей новостью. Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.

Интересный факт: музыкант является однофамильцем футболиста. Поэтому Александр Тарасов считает Дмитрия братом, пусть и не родным. Именно Ольга Бузова познакомила экс-супруга с рэпером.

Спортсмен выбрал на свадьбу серый костюм с шортами, в то время как Костенко надела зеленое платье с пайетками. В Stories Дмитрий Тарасов признался, что ему было непросто подобрать костюм. Дело в том, что во время последней игры футболист повредил ногу. После операции в Италии Тарасов ходит в гипсе и на костылях.

Спортсмен назвал свадьбу «днем рождения новой семьи Тарасовых». Звездная пара сопроводила молодоженов в ЗАГС на Барвихе. В свою очередь, T-killah опубликовал фото с невестой. Подписчики остались в восторге от невесомого платья Беловой. Рэпер выбрал менее классический вариант костюма – темно-коричневый пиджак и светлые брюки.

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T-KillahДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия Костенкосвадьба

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Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
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