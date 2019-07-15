Анастасию Костенко вновь раскритиковали за «безвкусный» наряд

Анастасия Костенко уже больше года счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Первое время девушку часто сравнивали с его бывшей супругой Ольгой Бузовой, но со временем даже злопыхатели поверили, что пару связывают искренние чувства. Сейчас они растят годовалую дочку Милану. В последнем матче сезона Тарасов получил травму ноги, из-за которой ему потребовалась операция. По этой причине без костылей или трости спортсмен пока не может передвигаться.

Однако это не помешало ему побывать на свадьбе друга, рэп-исполнителя T-killah, а также отправиться в отпуск с семьей. В июле влюбленные приехали в Италию. Если в аэропорту футболист пользовался инвалидной коляской, то, гуляя по Риму, он уже не использовал даже костылей. На новом снимке футболист предстал в яркой футболке с принтом, держа дочку на руках. Костенко позировала рядом в розовом мини-платье с цветочным принтом. Образ она дополнила красной сумкой.

«Позагорали, покупались и можно с чистой совестью нагуливать сон. P.S. Спасибо, любимый, что уделяешь нам время после реабилитации. Вместе веселее», — рассказала девушка.

Поклонники раскритиковали наряд модели. Многим он показался безвкусным. «Настя не умеет красиво одеться. Что не наряд — то провал», «Платье капец, конечно», «Наймите уже стилиста», «Колхозница», «Где ты находишь такие ужасные платья?» — стали комментировать пост подписчики.

Сама Анастасия предпочла не отвечать хейтерам, а вот преданные поклонники за нее заступились: «Анастасия в любом платье красотка. Красоту ничем не испортишь», «Красивое платье и фигура», «Все такие эксперты собрались. Хватит тявкать». Напомним, что совсем недавно жену Тарасова уже осуждали за неудачное платье. На свадьбу к рэперу T-killah она пришла в зеленом облегающем наряде, которое не пришлось по вкусу ее поклонникам.