ЗВЕЗДЫ

Анастасию Костенко вновь раскритиковали за «безвкусный» наряд

Летний образ жены Дмитрия Тарасова пользователи Сети назвали неудачным.

Анастасию Костенко вновь раскритиковали за «безвкусный» наряд
Анастасия Костенко. фото: instagram.com/kostenko.94

Анастасия Костенко уже больше года счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Первое время девушку часто сравнивали с его бывшей супругой Ольгой Бузовой, но со временем даже злопыхатели поверили, что пару связывают искренние чувства. Сейчас они растят годовалую дочку Милану. В последнем матче сезона Тарасов получил травму ноги, из-за которой ему потребовалась операция. По этой причине без костылей или трости спортсмен пока не может передвигаться.

Однако это не помешало ему побывать на свадьбе друга, рэп-исполнителя T-killah, а также отправиться в отпуск с семьей. В июле влюбленные приехали в Италию. Если в аэропорту футболист пользовался инвалидной коляской, то, гуляя по Риму, он уже не использовал даже костылей. На новом снимке футболист предстал в яркой футболке с принтом, держа дочку на руках. Костенко позировала рядом в розовом мини-платье с цветочным принтом. Образ она дополнила красной сумкой.

«Позагорали, покупались и можно с чистой совестью нагуливать сон. P.S. Спасибо, любимый, что уделяешь нам время после реабилитации. Вместе веселее», — рассказала девушка.

Поклонники раскритиковали наряд модели. Многим он показался безвкусным. «Настя не умеет красиво одеться. Что не наряд — то провал», «Платье капец, конечно», «Наймите уже стилиста», «Колхозница», «Где ты находишь такие ужасные платья?» — стали комментировать пост подписчики.

Сама Анастасия предпочла не отвечать хейтерам, а вот преданные поклонники за нее заступились: «Анастасия в любом платье красотка. Красоту ничем не испортишь», «Красивое платье и фигура», «Все такие эксперты собрались. Хватит тявкать». Напомним, что совсем недавно жену Тарасова уже осуждали за неудачное платье. На свадьбу к рэперу T-killah она пришла в зеленом облегающем наряде, которое не пришлось по вкусу ее поклонникам.

Костенко
фото: instagram.com/kostenko.94/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия КостенкоДмитрий Тарасовзвездный стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасию Костенко вновь раскритиковали за «безвкусный» наряд
Интересно?
Поделись с друзьями: