Кейт Миддлтон обула сына в дешевые кеды

Стоимость обуви в пересчете на рубли не превысила двух тысяч.

Кейт Миддлтон обула своего старшего сына, вчерашнего именинника принца Джорджа, в дешевые кеды. Представители СМИ подметили, что на соревнования по поло King Power Royal Charity Polo на мальчике были темно-синие парусиновые кеды без шнуровки британской марки Trotters.

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Модель, которую для мальчика выбрала мама, называется Plum и стоит всего 34 доллара (две тысячи рублей). Подобная детская обувь среди множества моделей этого бренда стоят от 16 до 80 долларов, пишет Footwear News.

Кстати, издание напоминает читателям другую историю, произошедшую в мая прошлого года, когда первенца герцога и герцогини Кембриджских назвали провинциалом за то, что пришел на королевскую свадьбу в брюках. Как отмечает, эксперт по этикету Уильям Хансон, мальчики из королевской семьи до семи лет должны появляться на публике только в шортах. Это одежда британских аристократов, а вот брюки в этом случае — для среднего класса и провинциалов.

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Напомним, накануне принц Джордж отметил свой шестой день рождения. По этому поводу на официальной странице семьи в Instagram были опубликованы новые снимки наследника, которые сделала сама Кейт Миддлтон. И хотя официального сообщения о том, где встретит свой день рождения принц, не было, ходили упорные разговоры о том, что семья отметит торжество на одном из закрытых островов на Карибах.