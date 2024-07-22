На бровях: крах Глюк’oZы был предрешен — подсказка на последней фотографии знаменитости

Проблемы у Натальи Ионовой (псевдоним Глюк’oZа) после эпичного выступления в Красноярске только начинаются. Пока поклонники оскандалившейся певицы ждут от нее извинений в водолазке, организаторы концерта подготовили иск в суд с желанием вернуть свои пять миллионов.
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По мнению шокированных заказчиков, артистка ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту. И они правы, если, конечно, от Ионовой не требовалось чесаться и материться на публику, а также непристойно извиваться и трогать себя за всякое. Но это не самое главное. Скорее всего, в деле не обошлось без мистики, причем Наталья сама же и сглазила себя. Teleprogramma.pro захотела разобраться, почему в Сети считают, что в происшествии виноваты... брови.
Такого шоу от Ионовой никто не ожидал. Фото: скриншот, кадр из видео, посетивших концерт красноярцев
Глаза б мои это не видели
Возмущены представлением от Глюк’oZы не только красноярцы, но и интернет-пользователи, которые посмотрели слитые в Сеть фрагменты видео. Одни активно сочувствуют тем, кто пришел на этот бесплатный праздник. Другие язвят, что готовы были заплатить любые деньги, только не видеть бы этого безобразия.
Вера: «Я все время представляю лица организаторов за сценой. Потратить несколько месяцев на подготовку, кучу сил, вложить массу денег и носиться ужаленным весь праздник, чтобы кульминацию испортила какая-то стареющая зависимая».
Елена: «Жалко ее команду, которую она подставила».
Мария: «Жалко? Ну вы даете, такие деньжища загребать за три песни. И она, и муж зависимые, потом лечатся в рехабах, хорошо живут. Понятно, почему у них и дети такие же странные».
Роза: «Она пропагандирует запрещенку и халяву, за что жалеть ее?!»
Во всем виноваты брови
Поскольку сама Наталья не спешит выходить на связь, праведный гнев привел толпу на страницу к ее старшей дочери. 17-летняя Лидия Александровна Чистякова (выступает под псевдонимом Ray!) и до этого часто критиковалась интернет-пользователями, но не так как сейчас. Девочка молчит в ответ на оскорбления, но с нее-то какой спрос?
Гораздо интереснее то, что молчит и муж Ионовой, и ее подруга Ксения Собчак. Язвительные комментаторы надеются, что сейчас близкие знаменитости заняты тем, чтобы уложить Глюк’oZу в рехаб. Как ни странно, но намек на такие изменения в жизни певицы диванные сыщики углядели в обесцвеченных бровях 38-летней Натальи.
Внезапное преображение Натальи стало пророческим. Фото: соцсети
11 июля она опубликовала фото, на котором предстала в обновленном образе. Фанаты не ожидали увидеть Наталью с обесцвеченными бровями и долго спорили, идет ли ей это неоднозначное преображение или нет. А теперь вот такой позор и разговоры о клинике.
Отдохнуть от непростых звездных будней в специальном заведении — последнее время довольно популярная мера. Через это проходила не только певица МакSим, но и рэперы Джиган и Матранг. Примечательно, что перед тем, как отправиться на принудительное лечение, и один, и второй сбривали себе брови. Как будто у этой части тела есть какой-то скрытый смысл, о котором знают лишь избранные.
Джиган и Матранг за некоторое время до рехаба. Фото: соцсети
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