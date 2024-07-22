На бровях: крах Глюк’oZы был предрешен — подсказка на последней фотографии знаменитости

Глаза б мои это не видели

Возмущены представлением от Глюк’oZы не только красноярцы, но и интернет-пользователи, которые посмотрели слитые в Сеть фрагменты видео. Одни активно сочувствуют тем, кто пришел на этот бесплатный праздник. Другие язвят, что готовы были заплатить любые деньги, только не видеть бы этого безобразия.

Вера: «Я все время представляю лица организаторов за сценой. Потратить несколько месяцев на подготовку, кучу сил, вложить массу денег и носиться ужаленным весь праздник, чтобы кульминацию испортила какая-то стареющая зависимая». Елена: «Жалко ее команду, которую она подставила». Мария: «Жалко? Ну вы даете, такие деньжища загребать за три песни. И она, и муж зависимые, потом лечатся в рехабах, хорошо живут. Понятно, почему у них и дети такие же странные». Роза: «Она пропагандирует запрещенку и халяву, за что жалеть ее?!»

Во всем виноваты брови

Поскольку сама Наталья не спешит выходить на связь, праведный гнев привел толпу на страницу к ее старшей дочери. 17-летняя Лидия Александровна Чистякова (выступает под псевдонимом Ray!) и до этого часто критиковалась интернет-пользователями, но не так как сейчас. Девочка молчит в ответ на оскорбления, но с нее-то какой спрос?

Гораздо интереснее то, что молчит и муж Ионовой, и ее подруга Ксения Собчак. Язвительные комментаторы надеются, что сейчас близкие знаменитости заняты тем, чтобы уложить Глюк’oZу в рехаб. Как ни странно, но намек на такие изменения в жизни певицы диванные сыщики углядели в обесцвеченных бровях 38-летней Натальи.