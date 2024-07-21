«Стыдоба! Зачем в таком виде на сцену выпускать?»: в Сети пришли в ужас от выступления Глюк'оZы на концерте в Красноярске

Певица Глюк'оZа бесплатно выступила на концерте в Красноярске. Однако местные жители были, мягко говоря, неприятно удивлены тому, что они увидели на сцене. Артистке приписали странное поведение: она не попадала в ноты, исполняла странные танцы, ее мимика и жесты были также непривычными для нее.
Многие посчитали, что певица до начала концерта приняла «горячительное», пишет
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Глюк'оZа вытворяла на сцене странные вещи, говорят красноярцы. Фото: скриншот, кадр из видео, посетивших концерт красноярцев
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Певица не раз утверждала, что ведет исключительно здоровый образ жизни, много занимается спортом. Однако на свежих кадрах фанаты с трудом узнали Глюк'оZу, которая мало походила на себя. Кто-то предположил, что на сцене в Красноярске за певицу вовсе отдувался «двойник». А сама звезда даже не в курсе того, в какую историю она влипла.
«Стыдоба просто! Зачем ее на сцену в таком состоянии выпускать? Билан, когда был в таком состоянии, хоть извинился и сделал много для этого города, а что от этой Глюкозы можно ожидать. Мир катится все глубже», — пишет Pion58.
«На огород, в деревню картошку с помидорами выращивать, да старушкам помогать», — вмешивается tatianatatiana1501.
«У меня вот тоже сомнения, как будто им купили двойника! И дело не в поведении, человек на себя не совсем похож внешне», — уточнила Ketsiserova.
«Жаль, но это она с обесцвеченными бровями», — добавила Мария, ответив на комментарий о том, что на сцене вовсе не Глюк'оZа.
«Кто пишет, что это не она: это она, просто брови обесцветила (тренд)», — пояснила Levykina_V.
«Она это, точно она. Ждем извинений», — шутит Natalya Malova.
«Ну и эта сейчас извинится, соврет, что была уставшая, выпила и ее развезло, что-нибудь купит — и дело сделано!» — считает loYlua11.
«Она и на этом фото какая-то странная, нетрезвая точно», — добавила Елена.
Красноярцы остались недовольны тем, в каком состоянии была Глюк'оZа. Фото: соцсети