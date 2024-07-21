Собчак оставила без внимания инцидент с оскандалившейся на концерте в Красноярске Глюк’oZой

Певица Глюк’oZа оскандалилась в Красноярске. Там артистка выступала в числе других исполнителей. Однако удовольствия от того, что к ним в город приехала звезда первой виличены, красноярцы не получили. А скорее наоборот, выступление Глюк’oZы обернулось для них разочарованием. Кто-то даже предположил, что Наталья Чистякова-Ионова пребывала под воздействием горячительных напитков. Суть инцидента заключалась в том, что общественность посчитала странное поведение артистки по меньшей мере нелепым, многие просто покинули концерт, так как певица якобы не попадала в ноты и исполняла танцы, которые едва ли предназначались для глаз юной аудитории.

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