Фадеев хочет забрать у Глюк’oZы свои песни через суд: «Моя музыка полоскается в дерьме»

Глюк’oZа оскандалилась в Красноярске. Певица дала концерт для местных, но удивила поклонников своим странным видом. Говорят артистка не попадала в ноты, использовала нецензурную лексику, строила гримасы и почесывалась, исполняя танцы, которые мало напоминали отрепетированные хореографические этюды.

Узнав об этом продюсер Максим Фадеев заявил о намерении через суд забрать у Глюк’oZы свои песни. Он не хочет, чтобы его репутация, имя и прочее было хоть как-то связано с этой исполнительницей.

Тем временем, красноярцы ждут, когда Глюк’oZа извинится за свое странное поведение. Но пока певица молчит. Максим Фадеев пояснил, что официально заявляет о том, что эта исполнительница больше не является частью группы Глюк’oZа. Певицу он назвал всего лишь приглашенной артисткой.

«Ее время вышло. То что произошло в Красноярске, это переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию, и моя музыка полоскается в дерьме постоянно с этим кошмаром, который она устраивает — все эти перформансы с почесыванием и всем остальным», - подметил Максим Фадеев.