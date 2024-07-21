Выступление Глюк'oZы на концерте в Красноярске обернулось провалом, пела мимо нот

Певица Глюк'oZa была приглашена на концерт в честь Дня металлурга в Красноярске. Собравшиеся были сильно разочарованы выступлением звезды. Мероприятие состоялось в прошлую субботу, 20 июля, на острове Татышев. Артистка дала бесплатный концерт. Однако впечатление у поклонников поп-дивы от такого «широкого жеста» осталось подпорченным. Чистякова-Ионова удивила собравшихся своим странным поведением. Кадры с выступления тут же утекли в Сеть. Как пишет «СтарХит» , Глюк'oZa не попадала в ноты и при этом исполняла весьма изощренные телодвижения, которые, по видимому, должны были напоминать хореографию.

В своих социальных сетях красноярцы уже поделились впечатлением от увиденного, горожане предположили, что до концерта Наталья Чистякова-Ионова могла «разогреться» горячительными напитками. Кто-то даже заявил, что артистка нецензурно выражалась со сцены, хотя концерт имел возрастное ограничение 12+.

«Развозить певицу стало в течение концерта. В какой-то момент уже не могла петь куплеты, фанера играла. Не дожидаясь конца, ушли. Были в полном шоке», — рассказал один из красноярцев в беседе с ngs24.ru .