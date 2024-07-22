В Красноярск Глюк'оZа приехала в тяжелом эмоциональном состоянии и просила коньяк

В последнее время с певицей Глюк'оZой происходит что-то странное. Теперь она ходит с высветленными бровями, которых почти не увидеть на ее лице — выглядит это минимум как провокация, теперь еще странная выходка на концерте в Красноярске в честь Дня металлурга. Известно, что в своем райдере звезда просила, чтобы обязательно был алкоголь.

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По словам организаторов, она вела себя очень странно — ходила кругами, выкрикивала что-то непонятное, не попадала в ноты. Поведение певицы очень напоминало то, которое бывает у человека в измененном состоянии. В Сети тут же вспомнили, как она в 15 лет употребляла запрещенные вещества, но смогла избавиться от зависимости.

В райдере Глюк'оZы в Красноярске действительно был алкоголь, он ждал ее в гримерке. Но к нему она не притронулась. Бутылка коньяка так и осталась стоять непочатой.

Объяснить такое поведение певицы попыталась ее подруга. По ее словам, Глюк'оZа очень тяжело переживает потерю бабушки, но все же не стала отказываться от концерта в Красноярске — прилетела и выступила.

Ранее стало известно, что Максим Фадеев через суд хочет отобрать у бывшей подопечной песни.

По материалам Telegram-канала Mash, Baza, zapad24.ru.